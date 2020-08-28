В Минздраве рассказали, будет ли карантин в Украине после 1 ноября

В Минздраве не исключили продления карантина после 1 ноября / Фото pixabay.com

На данный момент нельзя сказать, что карантинные ограничения будут отменены даже после 1 ноября. Более того, осенью в стране ожидается вспышка гриппа и острой респираторной вирусной инфекции, что негативно повлияет на эпидемиологическую ситуацию в Украине.

Об этом заявил эксперт группы оперативного штаба Минздрава Сергей Добров в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, существует вероятность, согласно которой карантин не отменят и после 1 ноября.

"Говорить о том, что однозначно карантинные мероприятия можно будет отменить 1 ноября - этого нельзя говорить", - считает Добров.

Также он добавил, что в осеннюю пору года традиционно увеличится количество заболевших гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. В совокупности с коронавирусной инфекцией COVID-19 течение заболевания может утяжелиться.Читайте такжеКарантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление

"Конечно, когда они будут наслаиваться на COVID-19, то с большей вероятностью течение заболевания будет тяжелее, как при любой микст-инфекции, то есть инфекции, вызванной не одним, а несколькими возбудителями", - подчеркнул доктор.

Напомним, в среду, 26 августа, правительство приняло решение о продлении противоэпидемиологических ограничений до 1 ноября.

В связи с этим в стране ужесточаются карантинные мероприятия – запрещается проведение дискотек, массовых мероприятий, концертов, а также работа ночных клубов.