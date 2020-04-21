В Минздраве рассказали, как будут смягчать карантин в Украине

Украинцам разрешат посещать парки, также откроют музеи и библиотеки.
Министерство охраны здоровья будет предлагать продлить карантин в Украине до 12 мая, при этом ограничительные меры в стране вероятно смягчат. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.
По его словам, на ближайшем заседании правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая.
"Это продление вызвано уровнем заболеваемости, который есть. В то же время, Минздрав будет предлагать смягчение карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты", - заявил Степанов.
Также Минздрав планирует предлагать открытие для посещения музеев и библиотек.
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Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине обнаружены уже 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки были зафиксированы +415 новых случаев заражения. 161 человек в Украине умер от Ковид-19, 367 пациентов выздоровели.