В Минздраве рассказали, как будут смягчать карантин в Украине

Карантин в Украине продлят, но смягчат / Фото: РБК-украина

Министерство охраны здоровья будет предлагать продлить карантин в Украине до 12 мая, при этом ограничительные меры в стране вероятно смягчат. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

По его словам, на ближайшем заседании правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая.

"Это продление вызвано уровнем заболеваемости, который есть. В то же время, Минздрав будет предлагать смягчение карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты", - заявил Степанов.

Также Минздрав планирует предлагать открытие для посещения музеев и библиотек.

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Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине обнаружены уже 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки были зафиксированы +415 новых случаев заражения. 161 человек в Украине умер от Ковид-19, 367 пациентов выздоровели.