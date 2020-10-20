В Минздраве рассказали, как ухаживать за больными с легкой формой коронавируса

Чтобы на дому ухаживать за человеком, который болеет Covid-19 в легкой форме, нужно соблюдать ряд правил.
Жителям Украины, у которых есть проявления легкой формы коронавируса Covid-19, медики советуют оставаться в своем жилье в самоизоляции.
Сотрудники Центра общественного здоровья Минздрава опубликовали в социальной сети Facebook список правил, которые необходимо соблюдать таким людям.
Медики рекомендуют при легкой форме коронавируса Covid-19:
- разместить больного в хорошо проветриваемом помещении;
- организовать уход за больным одним-единственным человеком (по возможности) и не посещать пациента;
- члены семьи больного обязаны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее метра от пациента. Исключением является только матери, которые кормят младенцев грудью. Они обязаны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и, перед контактом, мыть руки теплой водой с мылом;
- ограничить перемещения пациента к местам общего пользования;
- человек, который ухаживает за больным, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с ним;
- мыть руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.
- после мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.
- прикрывать рот и нос во время кашля либо чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя.
- использовать одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборку помещения.
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Коронавирус в Украине и Киеве - что было ранее:
- Инфекционист киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский заявлял - в столице далеко не все пациенты переносят коронавирус в тяжелой форме, несмотря на увеличение количества случаев болезни.
- Сам медик считает, что пока не переболеет примерно 60% населения Украины, пандемия коронавируса не закончится.
- До того Дубровский жестко раскритиковал масочный режим в Украине и пояснил, почему маски не дают никакой защиты, а наоборот - приносят вред.
Автор: Дмитрий Видоменко