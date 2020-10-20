В Минздраве рассказали, как ухаживать за больными с легкой формой коронавируса

В Минздраве рассказали, как ухаживать за больными с легкой формой Covid-19 / Reuters

Жителям Украины, у которых есть проявления легкой формы коронавируса Covid-19, медики советуют оставаться в своем жилье в самоизоляции.

Сотрудники Центра общественного здоровья Минздрава опубликовали в социальной сети Facebook список правил, которые необходимо соблюдать таким людям.

Медики рекомендуют при легкой форме коронавируса Covid-19:

разместить больного в хорошо проветриваемом помещении;

организовать уход за больным одним-единственным человеком (по возможности) и не посещать пациента;

члены семьи больного обязаны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее метра от пациента. Исключением является только матери, которые кормят младенцев грудью. Они обязаны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и, перед контактом, мыть руки теплой водой с мылом;

ограничить перемещения пациента к местам общего пользования;

человек, который ухаживает за больным, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с ним;

мыть руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.

после мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.

прикрывать рот и нос во время кашля либо чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя.

использовать одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборку помещения.

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