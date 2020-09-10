В Минздраве рассказали, какие страны ужесточили карантин

На территории Украины по-прежнему действует режим адаптивного карантина.
Такие страны, как Дания, Израиль, Чехия и Турция, вернулись к серьезным противоэпидемиологическим ограничениям. Осенью многие государства, в том числе и Украина, пересмотрели карантинные требования в связи с обострением эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram-канале Коронавирус-инфо.
Дания
Власти приняли решение о запрете проведения публичных мероприятий, количество участников которых превышает цифру в 50 человек. Ограничили и время работы заведений общепита.
Израиль
С 7 сентября по причине ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в 40 израильских городах ввели комендантский час – с 19:00 до 5:00. В данный период времени не будут работать бизнес и магазины.
Чехия
В четверг, 10 сентября, на территории Чешской республики сделали обязательным ношение защитных масок в помещениях.
Турция
В Турецкой республике сделали обязательным использование масок в общественных местах. Перевозка пассажиров будет осуществляться в соответствии с количеством мест для сидения. Запрещены концерты и развлекательные мероприятия в кафе и гостиницах после 00:00.
Подчеркивается, что на территории Украины до 31 октября продолжает действовать режим адаптивного карантина.
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- Напомним, в Минздраве допустили введение жестких противоэпидемиологических мероприятий на территории всей страны в случае значительного ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов уточнял, что подобное развитие событий может произойти в том случае, если количество больничных коек для пациентов с коронавирусом будет заполнено более чем на 75%.
- Впрочем, в Офисе президента назвали ужесточение карантинных мер маловероятным и подчеркнули, что власти сосредоточатся на режиме адаптивного карантина.