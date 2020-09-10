В Минздраве рассказали, какие страны ужесточили карантин

Дания, Израиль, Чехия и Турция усилили карантинные ограничения / УНИАН

Такие страны, как Дания, Израиль, Чехия и Турция, вернулись к серьезным противоэпидемиологическим ограничениям. Осенью многие государства, в том числе и Украина, пересмотрели карантинные требования в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram-канале Коронавирус-инфо.

Дания

Власти приняли решение о запрете проведения публичных мероприятий, количество участников которых превышает цифру в 50 человек. Ограничили и время работы заведений общепита.

Израиль

С 7 сентября по причине ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в 40 израильских городах ввели комендантский час – с 19:00 до 5:00. В данный период времени не будут работать бизнес и магазины.

Чехия

В четверг, 10 сентября, на территории Чешской республики сделали обязательным ношение защитных масок в помещениях.

Турция

В Турецкой республике сделали обязательным использование масок в общественных местах. Перевозка пассажиров будет осуществляться в соответствии с количеством мест для сидения. Запрещены концерты и развлекательные мероприятия в кафе и гостиницах после 00:00.

Подчеркивается, что на территории Украины до 31 октября продолжает действовать режим адаптивного карантина.

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