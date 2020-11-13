В Минздраве рассказали, какой эффект даст карантин выходного дня

Степанов объяснил, почему в Украине ввели карантин выходного дня, а не жесткий локдаун.
Министр здравоохранения Украины заявил, что во время карантина выходного дня контакты между людьми будут существенно уменьшены, поэтому ожидается стабилизация ситуации и уменьшение количества больных COVID-19 в сутки.
"У нас будет существенное уменьшение контактирований между людьми. Как следствие, мы ожидаем стабилизации ситуации, чтобы у нас не было такого ураганного роста, чтобы мы уменьшили эту динамику, так как на сегодняшний день это уже около 12 000 больных за сутки. Во-вторых, мы даже надеемся, что мы немного можем уменьшить количество больных в сутки", – заявил Степанов в программе Свобода слова Савика Шустера.
Он отметил, что в выходные контакты между людьми будут существенно уменьшены, так как они будут общаться только со своим ближним окружением.
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По словам Степанова, Украина может не выдержать жесткого локдауна, поэтому было принято решение ввести карантин выходного дня.
"Лучший выход с эпидемиологической точки зрения – сделать жесткий карантин, как Франция, Германия, Австрия, Испания и другие европейские страны. Но в Украине совсем другая экономическая ситуация", – сказал Степанов.
Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред:
- 11 ноября в Украине не только ввели карантин выходного дня – карантин снова стал общенациональным. То есть зон больше не будет, запреты действуют во всех регионах. С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
- Мэр Николаева назвал главную угрозу для города из-за карантина выходного дня.
- Вслед за Львовом, где мэр Андрей Садовый назвал "глупым" решение Кабмина о введении карантина выходного дня, власти Славянска тоже отказались вводить карантин выходного дня.
- В ближайшие выходные в Ровно не будут вводить карантин выходного дня, заявил мэр города Владимир Хомко.
- И еще один город отказался от карантина выходного дня. По словам заместителя мэра Чернигова Александра Ломако, они не будут выполнять решение о карантине.
- Также Житомир отказался выполнять постановление Кабмина и не будет вводить карантин выходного дня.