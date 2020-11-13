В Минздраве рассказали, какой эффект даст карантин выходного дня

В МОЗ назвали эффект от карантина выходного дня / УНИАН

Министр здравоохранения Украины заявил, что во время карантина выходного дня контакты между людьми будут существенно уменьшены, поэтому ожидается стабилизация ситуации и уменьшение количества больных COVID-19 в сутки.

"У нас будет существенное уменьшение контактирований между людьми. Как следствие, мы ожидаем стабилизации ситуации, чтобы у нас не было такого ураганного роста, чтобы мы уменьшили эту динамику, так как на сегодняшний день это уже около 12 000 больных за сутки. Во-вторых, мы даже надеемся, что мы немного можем уменьшить количество больных в сутки", – заявил Степанов в программе Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что в выходные контакты между людьми будут существенно уменьшены, так как они будут общаться только со своим ближним окружением.

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По словам Степанова, Украина может не выдержать жесткого локдауна, поэтому было принято решение ввести карантин выходного дня.​

"Лучший выход с эпидемиологической точки зрения – сделать жесткий карантин, как Франция, Германия, Австрия, Испания и другие европейские страны. Но в Украине совсем другая экономическая ситуация", – сказал Степанов.​

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