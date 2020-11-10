В Минздраве рассказали, когда Украина получит вакцину от COVID-19

Когда в Украине появится вакцина от коронавируса / Reuters

В​акцина от коронавируса появится в Украине в конце весны или в начале лета 2021 года. По словам руководителя экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергея Литовки​, в этот период вакцина будет массово поставляться и в другие страны​.

"По самым оптимистическим прогнозам ВОЗ, массово вакцина сможет поставляться в другие страны где-то в мае-июне 2021 года", – сказал Литовка, пишет Суспильне.

Сейчас в мире существует около 150 потенциальных вакцин, но ни одна из них официально не зарегистрирована.

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"Вакцин, которые дошли до третьей стадии испытания, есть около десяти. Часть этих вакцин почти готова к производству. Определенные производители заявят о потенциально высокой эффективности своих вакцин. Но на сегодня ни одна вакцина не зарегистрирована и не готова для применения", – уточнил представитель Минздрава.

Также Литовка объяснил, что Украине выгоднее получить вакцину в рамках программы COVAX, потому что ее стоимость будет существенно ниже.

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