В Минздраве рассказали, когда Украина получит вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса может появиться в Украине в 2021 году.
Вакцина от коронавируса появится в Украине в конце весны или в начале лета 2021 года. По словам руководителя экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергея Литовки, в этот период вакцина будет массово поставляться и в другие страны.
"По самым оптимистическим прогнозам ВОЗ, массово вакцина сможет поставляться в другие страны где-то в мае-июне 2021 года", – сказал Литовка, пишет Суспильне.
Сейчас в мире существует около 150 потенциальных вакцин, но ни одна из них официально не зарегистрирована.
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"Вакцин, которые дошли до третьей стадии испытания, есть около десяти. Часть этих вакцин почти готова к производству. Определенные производители заявят о потенциально высокой эффективности своих вакцин. Но на сегодня ни одна вакцина не зарегистрирована и не готова для применения", – уточнил представитель Минздрава.
Также Литовка объяснил, что Украине выгоднее получить вакцину в рамках программы COVAX, потому что ее стоимость будет существенно ниже.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Сразу две страны – США и Германия – объявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. По данным американской фармацевтической компании Pfizer и немецкого биотехнологического предприятия BioNTech, их лекарство от коронавируса СOVID-19 предотвращает заражение в 90% случаев.
- В Австралии начнут производство перспективной вакцины против COVID-19. В Мельбурне хотят изготовить миллионы флаконов с препаратом.
- Первая вакцина против Covid-19 была зарегистрирована в августе на территории России. Однако в конце октября 2020 у испытавших российскую вакцину нашли COVID-19.