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В Минздраве рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом

16 ноября 2020, 23:06

Глава МОЗ ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить быстрый темп роста заболеваемости коронавирусом.

Когда ждать спада заболеваемости коронавирусом в Украине / МОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ч​ерез две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.

"Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежедневной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней — это в среднем инкубационный период", — заявил Степанов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, карантин выходного дня - это единственная мера, которая в нынешних условиях позволит Украине сдержать рост заболеваемости COVID-19​.

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"Если вы хотите услышать, чего мы хотим достичь, то у нас одна цель – остановить ураганные темпы роста болезни, то есть остановиться на тех цифрах, на которых мы сейчас находимся, это 11-11,5 тыс. больных за сутки", - рассказал глава Минздрава.​

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, в мире зарегистрированы почти 55 миллионов случаев заражения коронавирусом. В Украине общее число инфицированных COVID-19 составляет 545 689 человек.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 тысяч человек.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.

МОЗ Максим Степанов коронавирус в Украине карантин выходного дня
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