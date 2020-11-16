В Минздраве рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом

Когда ждать спада заболеваемости коронавирусом в Украине / МОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ч​ерез две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.

"Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежедневной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней — это в среднем инкубационный период", — заявил Степанов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, карантин выходного дня - это единственная мера, которая в нынешних условиях позволит Украине сдержать рост заболеваемости COVID-19​.

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"Если вы хотите услышать, чего мы хотим достичь, то у нас одна цель – остановить ураганные темпы роста болезни, то есть остановиться на тех цифрах, на которых мы сейчас находимся, это 11-11,5 тыс. больных за сутки", - рассказал глава Минздрава.​

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