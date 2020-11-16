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В Минздраве рассказали, сколько будет стоить массовое тестирование на COVID-19

16 ноября 2020, 17:37

По словам Ляшко, для закупки тестов на коронавирус для всего населения Украине необходимо несколько миллиардов гривен.

Ляшко рассказал, сколько будет стоить провести массовое COVID-тестирование / УНИАН

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко​ рассказал, во сколько обойдется Украине массовое тестирование на COVID-19. По его слова, для закупки тестов на коронавирус для всего населения необходимо 7 миллиардов гривен.

"В масштабе Украины с почти 40-миллионным населением такое популяционное скрининговое тестирование возможно лишь при значительном привлечении ресурсов и более широких временных рамках. Только на закупку тестов в таком случае нужно будет потратить около 7 млрд грн однократно", - сказал Ляшко, пишут Украинские новости.

Ляшко отмечает, что целесообразность внедрения стратегии тестирования по примеру Словакии нужно полноценно взвешивать, чтобы оценить все сильные и слабые стороны.

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"31 октября - 1 ноября около половины населения Словакии было протестировано на SARS-CoV-2 - 2 580 000 человек. С протестированных, 25 850 получили положительный результат - это около 1% от всех протестированных. Люди, которые получили положительный результат были отправлены на самоизоляцию", - отметил Ляшко.​

Отметим, для проведения тестирования в Словакии были привлечены более 40 тысяч медработников и вспомогательных команд в составе полиции, армии, админперсонала и волонтеров.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, в мире зарегистрированы почти 55 миллионов случаев заражения коронавирусом. В Украине общее число инфицированных COVID-19 составляет 545 689 человек.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 тысяч человек.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.

Минздрав новости Украины Виктор Ляшко тест на коронавирус
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