В Минздраве рассказали, сколько будет стоить массовое тестирование на COVID-19

Ляшко рассказал, сколько будет стоить провести массовое COVID-тестирование / УНИАН

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко​ рассказал, во сколько обойдется Украине массовое тестирование на COVID-19. По его слова, для закупки тестов на коронавирус для всего населения необходимо 7 миллиардов гривен.

"В масштабе Украины с почти 40-миллионным населением такое популяционное скрининговое тестирование возможно лишь при значительном привлечении ресурсов и более широких временных рамках. Только на закупку тестов в таком случае нужно будет потратить около 7 млрд грн однократно", - сказал Ляшко, пишут Украинские новости.

Ляшко отмечает, что целесообразность внедрения стратегии тестирования по примеру Словакии нужно полноценно взвешивать, чтобы оценить все сильные и слабые стороны.

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"31 октября - 1 ноября около половины населения Словакии было протестировано на SARS-CoV-2 - 2 580 000 человек. С протестированных, 25 850 получили положительный результат - это около 1% от всех протестированных. Люди, которые получили положительный результат были отправлены на самоизоляцию", - отметил Ляшко.​

Отметим, для проведения тестирования в Словакии были привлечены более 40 тысяч медработников и вспомогательных команд в составе полиции, армии, админперсонала и волонтеров.

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