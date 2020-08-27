В Минздраве рассказали, в каких городах и районах не будут работать школы с 1 сентября

Школы будут закрыты в городах и районах красной эпидемиологической зоны.
Школьники пойдут 1 сентября в учебные заведения в тех городах, районах и населенных пунктах Украины, где установлены желтая, оранжевая и зеленая эпидемиологические зоны. Там, где зафиксирован красный уровень опасности распространения COVID-19, школы будут закрыты.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в четверг, 27 августа.
Министр разъяснил, что территории попадают в красную зону по причине чрезмерного количества заразившихся там людей коронавирусной инфекцией за последние 2 недели.Читайте такжеМинздрав изменил правила организации обучения в школах - Степанов
"Красный уровень опасности означает очень большое количество больных в этом районе, которая была зафиксирована за последние 14 дней, в зависимости от численности населения", - сказал Степанов.
Города и районы Украины красной зоны на 27 августа
- Ровенская область: город Дубно, Костопольский, Ровенский и Радивиловский районы
- Город Самбор Львовской области
- Город Коломыя, Тысменицкий, Косовский и Городенковский районы Львовской области
- Город Черновцы, Кицманский и Заставненский районы Черновицкой области
Напомним, по состоянию на четверг, 27 августа, в Украине зафиксировано 112 059 прецедентов заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом заболели еще 1974 украинца.Читайте такжеДень знаний 1 сентября: как отметит Украина в 2020 году и кого не пустят в школу
Тем временем в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября. Пролонгация противоэпидемиологических мер связана с увеличением количества пациентов, у которых диагностируют коронавирусную инфекцию.