В Минздраве рассказали, в каких городах и районах не будут работать школы с 1 сентября

Учебный год в школах Украины начнется 1 сентября / Фото: УНИАН

Школьники пойдут 1 сентября в учебные заведения в тех городах, районах и населенных пунктах Украины, где установлены желтая, оранжевая и зеленая эпидемиологические зоны. Там, где зафиксирован красный уровень опасности распространения COVID-19, школы будут закрыты.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в четверг, 27 августа.

Министр разъяснил, что территории попадают в красную зону по причине чрезмерного количества заразившихся там людей коронавирусной инфекцией за последние 2 недели.Читайте такжеМинздрав изменил правила организации обучения в школах - Степанов

"Красный уровень опасности означает очень большое количество больных в этом районе, которая была зафиксирована за последние 14 дней, в зависимости от численности населения", - сказал Степанов.

Города и районы Украины красной зоны на 27 августа

Ровенская область: город Дубно, Костопольский, Ровенский и Радивиловский районы

Город Самбор Львовской области

Город Коломыя, Тысменицкий, Косовский и Городенковский районы Львовской области

Город Черновцы, Кицманский и Заставненский районы Черновицкой области

Напомним, по состоянию на четверг, 27 августа, в Украине зафиксировано 112 059 прецедентов заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом заболели еще 1974 украинца.Читайте такжеДень знаний 1 сентября: как отметит Украина в 2020 году и кого не пустят в школу

Тем временем в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября. Пролонгация противоэпидемиологических мер связана с увеличением количества пациентов, у которых диагностируют коронавирусную инфекцию.