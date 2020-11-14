В Минздраве сделали неутешительный прогноз о жестком карантине в Украине

Формат карантина выходного дня в Украине разработан при участии эпидемиологов и врачей, отметил Максим Степанов.
Наиболее эффективным вариантом борьбы с эпидемией COVID-19 в Украине является введение жесткого карантина. Однако государство с точки зрения экономики неспособно выдержать ограничения такого уровня. Именно поэтому было принято решение о запуске карантина выходного дня.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе ежедневного брифинга в пятницу, 14 ноября.
По его словам, наиболее оптимальным способом выхода из ситуации с эпидемией COVID-19 могло бы стать введение строгих противоэпидемиологических мер. Такой сценарий реализовали многие европейские государства, включая Францию, Испанию, Германию, Польшу и Чехию. Однако Украина не может пойти на аналогичные мероприятия.
"Мы просто экономически не выдержим полного локдауна. И мы это понимаем. Еще не так мы сильны, чтобы выдержать полный локдаун. Поэтому мы нашли другое решение", - сказал глава Минздрава.
Также он добавил, что карантин выходного дня может поспособствовать снижению числа социальных контактов и улучшению эпидемиологической ситуации. Эффективность подобных мер, которые разрабатывались при участии эпидемиологов и врачей, доказана на примере Израиля.Читайте такжеКоронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных
"Эксперты считают, что даже непродолжительное отсутствие социальных контактов позволит улучшить эпидемическую ситуацию. Например, в Израиле благодаря внедрению карантина "выходного дня" был не только остановлен рост заболеваемости, но и произошло снижение его уровня", - подчеркнул Максим Степанов.
Карантин в Украине
- Правительство 11 ноября приняло решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране будут закрыты кафе, рестораны, непродовольственные магазины и торгово-развлекательные центры.
- По предварительной информации, карантин выходного дня будет действовать до 30 ноября. Согласно данным СМИ, противоэпидемиологические меры могут продлить как минимум до 31 декабря.
- Власти ликвидировали разделение областей и районов на эпидемиологические зоны и обновили правила соблюдения карантинных мероприятий.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлится до апреля 2021 года. В стране фиксируется сложная ситуация с COVID-19, поэтому главной задачей властей является остановка распространения коронавирусной инфекции.