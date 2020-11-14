В Минздраве сделали неутешительный прогноз о жестком карантине в Украине

Украина не выдержит жесткого карантина, поэтому были приняты альтернативные меры - Степанов/ УНИАН

Наиболее эффективным вариантом борьбы с эпидемией COVID-19 в Украине является введение жесткого карантина. Однако государство с точки зрения экономики неспособно выдержать ограничения такого уровня. Именно поэтому было принято решение о запуске карантина выходного дня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе ежедневного брифинга в пятницу, 14 ноября.

По его словам, наиболее оптимальным способом выхода из ситуации с эпидемией COVID-19 могло бы стать введение строгих противоэпидемиологических мер. Такой сценарий реализовали многие европейские государства, включая Францию, Испанию, Германию, Польшу и Чехию. Однако Украина не может пойти на аналогичные мероприятия.

"Мы просто экономически не выдержим полного локдауна. И мы это понимаем. Еще не так мы сильны, чтобы выдержать полный локдаун. Поэтому мы нашли другое решение", - сказал глава Минздрава.

Также он добавил, что карантин выходного дня может поспособствовать снижению числа социальных контактов и улучшению эпидемиологической ситуации. Эффективность подобных мер, которые разрабатывались при участии эпидемиологов и врачей, доказана на примере Израиля.Читайте такжеКоронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных

"Эксперты считают, что даже непродолжительное отсутствие социальных контактов позволит улучшить эпидемическую ситуацию. Например, в Израиле благодаря внедрению карантина "выходного дня" был не только остановлен рост заболеваемости, но и произошло снижение его уровня", - подчеркнул Максим Степанов.

Карантин в Украине