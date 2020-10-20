В Минздраве сделали заявление о новом плане по борьбе с Covid-19 в Украине

В Украине готовятся к серьезным вызовам, связанным с коронавирусной эпидемией.
Министерство здравоохранения разработало специальный план реагирования властей на угрозы Covid-19 в Украине. Алгоритм состоит из четырех параметров, на базе которых власти организуют медицинскую помощь украинцам.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего выступления в Верховной Раде во вторник, 20 октября.
"Мы разработали детальный план, который учитывает способность системы здравоохранения и определяет алгоритм действий соответственно к четырем уровням опасности", - сказал министр.
На первом уровне, по словам Степанова, медицинская помощь рассчитана на 5-7 тысяч прецедентов заболевания Covid-19 в день.
Второй уровень реагирования включается в случае заполненности больничных коек для пациентов с коронавирусом на 70% в целом по территории страны. Примерное количество заболевших в день – 8-10 тысяч.
"На этом уровне мы можем оказаться в ближайшие недели. В таком случае мы увеличим, как я говорил ранее, количество коек в учреждениях здравоохранения на 30% всего коечного фонда. Это 52 000 коек", - добавил чиновник.
Уже на третьем уровне, к которому готовится государство, количество больных составит от 11 до 15 тысяч за сутки. В таком случае будут заняты не менее 85% больничных коек.
В этом случае, утверждает Степанов, будут введены серьезные противоэпидемиологические мероприятия, среди которых – мобилизация работников медицинской и социальной сферы.Читайте такжеКоронавирус может исчезнуть: академик НАН назвал условие
"Здесь дополнительно к мерам второго уровня мы будем обеспечивать введение жестких карантинных ограничений в стране с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемической опасности", - добавил министр.
И уже на четвертом уровне, в случае диагностирования около 20 тысяч больных коронавирусом за сутки, возможности государства в сфере здравоохранения исчерпаются.
"Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи", - подчеркнул Степанов.
Коронавирус в Украине
- По данным на 20 октября, на территории Украины установлено 309 107 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа Covid-19 заразились еще 5 469 украинцев. Скончались 113 человек.
- Согласно решению правительства, в стране действует адаптивный карантин до 31 декабря. Противоэпидемиологические мероприятия были продлены по причине высокого уровня распространения коронавирусной инфекции.
- Президент Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Раде заявил, что вакцина против коронавируса должна появиться в Украине сразу после того, как препарат появится в Европе.