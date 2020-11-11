В Минздраве уточнили, как правильно лечиться от коронавируса дома

Решение о медицинской помощи в домашних условиях в случае заражения коронавирусом принимает исключительно семейный врач.
Лечиться от коронавирусной инфекции дома могут только пациенты с легким течением болезни.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 11 ноября.
По его словам, решение о медицинской помощи в домашних условиях в случае заражения коронавирусом принимает исключительно семейный врач. При этом врач осуществляет соответствующий мониторинг.
"Медицинские работники, врач или медицинская сестра, должны осуществлять постоянный контроль вашего текущего состояния и контактных лиц. Выбор метода контроля избирается индивидуально в зависимости от вашего состояния", – сказал Степанов.
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Автор: Анна Багрий