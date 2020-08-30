В Минздраве уточнили правила обучения в вузах на период карантина

Максим Степанов рассказал о правилах обучения в вузах / Главред

Коронавирус в Украине практически ежедневно бьет рекорды. Адаптивный карантин продлили до 1 ноября, но останавливать образовательный процесс никто не собирается. Министра здравоохранения Максим Степанов заявил, что утвержденные Минздравом правила и рекомендации по организации учебного процесса в период карантина распространяются и на высшие учебные заведения.

Об этом Степанов заявил в ходе брифинге в воскресенье, 30 августа.

По его словам, рекомендация Минздрава по поэтапным действиям в случае выявления симптомов коронавируса у учащихся школ будет действовать и в высших учебных заведениях.

"Да, данная рекомендация распространяется, в том числе и на высшие учебные заведения... Если есть соответствующие признаки коронавирусной болезни во время занятий у студента, алгоритм действий такой же, как в заведениях школьного образования", - уточнил Степанов.

Министр подчеркнул, что в случае выявления у студента или студентки признаков коронавирусной болезни необходимо сразу изолировать это лицо, одеть на него маску и обратиться к врачу, чтобы дальше выстраивать алгоритм действий в зависимости от состояния этого студента. Аудиторию, где находился такой студент или студентка, нужно проветрить и провести ее дезинфекцию.

"Кроме тех рекомендаций, которые были разработаны Министерством здравоохранения совместно с Министерством образования и науки, мы старались максимально подробно все рассказать о выполнении этих рекомендаций. Была сделана соответствующая презентация, которая есть на сайте Министерства здравоохранения, и которая была направлена ​​в регионы, чтобы ни один вопрос не остался без ответа", - добавил Степанов.

Читайте такжеПолностью дистанционное обучение в школах: Степанов назвал единственное условиеНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения с 1 сентября.

В частности, перед началом смены должен проводиться обязательный скрининг работников заведения дошкольного образования. В условиях карантина запрещается вход родителей - детей воспитатели обязаны принимать и провожать на улице. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками.