В Минздраве уточнили, в каком регионе Украины можно смягчать карантин/ УНИАН

По состоянию на воскресенье, 11 октября нынешнего года, в полной мере действующим критериям для ослабления коронавирусного карантина соответствует только один регион ‒ Кировоградская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Чиновники ведомства сообщают, что в Кировоградской области показатель заболеваемости за две недели на 100 тысяч населения составляет 24,8 и не превышает определенный медиками Covid-19 базовый уровень заболеваемости.

Абсолютно все остальные регионы Киев сейчас не готовы к смягчению карантинных ограничений.

На сегодняшний день регионом с угрожающими темпами распространения коронавируса считается тот, в котором зафиксирован хотя один их таких признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с Covid-19 составляет более 50% в течение 5 дней подряд;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней

показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 000 населения превышает базовый уровень заболеваемости.

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