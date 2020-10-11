В Минздраве уточнили, в каком регионе Украины можно смягчать карантин

Согласно официальной статистике, ситуация в стране с Covid-19 крайне и крайне сложная.
По состоянию на воскресенье, 11 октября нынешнего года, в полной мере действующим критериям для ослабления коронавирусного карантина соответствует только один регион ‒ Кировоградская область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Чиновники ведомства сообщают, что в Кировоградской области показатель заболеваемости за две недели на 100 тысяч населения составляет 24,8 и не превышает определенный медиками Covid-19 базовый уровень заболеваемости.
Абсолютно все остальные регионы Киев сейчас не готовы к смягчению карантинных ограничений.
На сегодняшний день регионом с угрожающими темпами распространения коронавируса считается тот, в котором зафиксирован хотя один их таких признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с Covid-19 составляет более 50% в течение 5 дней подряд;
- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней
- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 000 населения превышает базовый уровень заболеваемости.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Руководитель Минздрава Максим Степанов заявил - наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными Covid-19 в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве.
- По его словам, больше всего новых больных выявлено в Харьковской области - 593, в том числе в Харькове 411, в Киеве - 502, в Хмельницкой области - 328, в Житомирской – 302.
Автор: Дмитрий Видоменко