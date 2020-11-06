В Минздраве уточнили, введут ли в Украине "черную" зону карантина

Степанов назвал данную информацию фейком.
Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении в Украине так называемой черной зоны карантина.
Об этом Степанов заявил на брифинге 6 ноября.
По его словам, этот вопрос даже не обсуждался.
"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", - сказал министр.
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина рассказал, что по поводу "черных" зон ведется дискуссия, это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов.
Ранее СМИ сообщили, что власти якобы рассматривают возможность усиления карантина в Украине путем введения в определенных регионах так называемой черной зоны. Предполагается, ограничения черной зоны будут предусматривать тотальный карантин со всеми запретами в рамках региона, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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