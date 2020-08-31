В МОН анонсировали новые правила "дистанционки"

В МОН анонсировали новые правила дистанционного обучения / Фото: УНИАН

Накануне 1 сентября и начала обучения в школах в Министерстве образования и науки рассказали об организации образовательного процесса во время пандемии коронавируса и изменениях, которые будут внесены в него. В частности, подготовлен новый проект о дистанционном обучении, и в МОН выразили надежду, что он будет согласован правительством в ближайшее время.

Об этом на брифинге 31 августа сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

По его словам, проект положения уже прошел общественное обсуждение и готов к принятию Кабинетом министров.

Шкарлет уточнил, что проектом предусматривается упрощение процедуры организации дистанционного обучения, унормирована реализация смешанного обучения, а также учтены особенности такого обучения во время карантина.

Организация учебного процесса во время пандемии

По словам Шкарлета, уровень эпидемиологической опасности будет определяться Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В "красных зонах" посещение учреждений образования запрещено, а образовательный процесс будет в дистанционном режиме.

Санитарный контроль

В пределах компетенции МОН обратилось к ОГА, руководителям департаментов и учреждений образования по организации образовательного процесса.

Так, руководители заведений и их учредители должны в обязательном порядке обеспечить безперебойное водо, газо, электро и теплоснабжения учреждений образования. Обеспечить обязательный отвоз учащихся в учреждения образования, но с обязательным санитарным контролем и соблюдением норм по количеству пассажиров.

Питание

МОН рекомендует установить особые условия организации питания учащихся в учебных заведениях. Возможен сэндвичный тип питания и надлежащий режим питьевой воды.

Маски

МОН рекомендует обеспечить учреждения средствами индивидуальной защиты и соответствующим оборудованием (бесконтактные термометры, антисептики).

Использование медицинской маски может быть не только промышленного производства, но и самостоятельного. В МОН считают, что это существенно удешевит процесс индивидуальной защиты.

Каникулы

Учебным заведениям рекомендовано реализовать собственное автономное право и определить особенности организации образовательного процесса. В то же время, руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, предусмотреть возможность внесения изменений сроков каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидситуации.

С целью обеспечения социальной дистанции рекомендуется использовать более крупные помещения, например, актовые залы.

Читайте такжеДистанционное обучение в школах: Степанов назвал единственное условиеНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения с 1 сентября.

В частности, перед началом смены должен проводиться обязательный скрининг работников заведения дошкольного образования. В условиях карантина запрещается вход родителей - детей воспитатели обязаны принимать и провожать на улице. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками.