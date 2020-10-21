В МОН объяснили, кто вернется за парты после каникул

Карантин в Украине - школы готовят к дистанционке: кто вернется за парты / mk.dsns.gov.ua

Коронавирус в Украине не сбавляет оборотов – и Минобразования готовится учить детей дистанционно. Пока что самые высокие шансы вернуться за парты после осенних каникул – у учеников начальной школы. Решение по старшим классам будут принимать в каждом регионе индивидуально.

"Если после 30 октября ситуация, в зависимости от зонирования, будет улучшаться, то кто-то выйдет на очную форму обучения. Если же это будет красная зона, то там школьники останутся на дистанционке. Я надеюсь, что первые-четвертые классы все же будут учиться в полноформатном режиме. Будем надеяться на лучший сценарий, но если будет хуже, то конечно – это дистанционное обучение", – цитирует ТСН временно исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета.

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Тем временем обеспечение учебных заведений средствами защиты возложили на местные власти. А родителям – в случае такой необходимости – порекомендовали жаловаться на качество дистанционного обучения в Госслужбу качества образования.

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