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В Минздраве объяснили, грозит ли Украине усиление карантина

21 августа 2020, 10:50

Адаптивный карантин в МОЗ считают оптимальным вариантом в условиях эпидемии.

киев,карантин,погода
В Украине уже более 100 тысяч зараженных COVID-19/ УНИАН

Коронавирус в Украине пересек "красную линию" чсило зараженных превысило цифру в 100 тысяч человек. Тем не менее новые ограничения в стране вводить не планируют, поскольку адаптивный карантин считают оптимальным вариантом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 21 августа.

По его словам, в Минздраве нашли "максимальный баланс".

"Мы считаем, что именно адаптивный карантин является оптимальным вариантом карантина на территории всей страны. Когда мы максимально нашли баланс между ограничительными мерами и всеми противоэпидемическими мерами. Единственное – мы постоянно обращаемся к украинцам, чтобы они придерживались этих правил", – пояснил Степанов.

Глава МОЗ отметил, что Госпродпотребслужба и Национальная полиция Украины принимают решения о дальнейшем наложении штрафов на нарушителей карантина.

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Как сообщал Главред, во Всемирной организации здравоохранения не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

По его словам, за последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с последующим распространением коронавируса, и теперь они значительно лучше подготовлены, чем в начале пандемии COVID-19.

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