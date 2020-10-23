В МОЗ озвучили единственное условие, при котором запрут украинцев на жесткий карантин

Мобильные госпитали начнут разворачивать уже после преодоления планки в 10 000 больных за сутки, пообещал Максим Степанов.
Коронавирус 2020 в Украине продолжает бить рекорды, влегкую преодолев планку в 7 000 больных за сутки. Однако ужесточение карантина украинцам по-прежнему не грозит.
Карантин в Украине ужесточат лишь после того, как показатели по заболеваемости Covid-19 ухудшатся в двое по сравнению с сегодняшними – то есть если за сутки в Укриаине будет фиксироваться более 15 000 коронавирусных больных.
Читайте такжеНазвана роковая ошибка властей Украины в борьбе с коронавирусом"В таком случае действительно развернется система работы мобильных госпиталей. Произойдет полная мобилизация наших врачей, медицинских работников, включительно с врачами-интернами, которые могут работать исключительно под руководством врача", – рассказал сегодня на онлайн-брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
При этом он уточнил, что сами мобильные госпитали начнут разворачивать уже после преодоления планки в 10 000 больных за сутки – но не везде, а лишь в отдельных регионах Украины.
Коронавирус и карантин в Украине: последние новости
- Коронавирус 2020 в Украине за прошедшие сутки заразил еще +7 517 человек. По состоянию на 23 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 330 396 человек. Жертвами коронавируса стали 6 164 человека, в том числе за сутки умер +121пациент.
- Ранее президент Владимир Зеленский повысил порог по количеству больных для введения карантина. Глава государства считает, что серьезной проблемой может стать нехватка врачей.
- Минздрав назвал четыре уровня развития эпидемии COVID-19. Локдаун могут ввести по всей стране уже на третьем этапе.
- Covid-19 останется с нами навсегда, заявила замглавы Минздрава в 2014-2015 годах Наталья Лисневская. По ее словам, коронавирус может и будет мутировать.