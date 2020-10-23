В МОЗ озвучили единственное условие, при котором запрут украинцев на жесткий карантин

Жесткий карантин в Украине вернут при одном условии / УНИАН

Коронавирус 2020 в Украине продолжает бить рекорды, влегкую преодолев планку в 7 000 больных за сутки. Однако ужесточение карантина украинцам по-прежнему не грозит.

Карантин в Украине ужесточат лишь после того, как показатели по заболеваемости Covid-19 ухудшатся в двое по сравнению с сегодняшними – то есть если за сутки в Укриаине будет фиксироваться более 15 000 коронавирусных больных.

Читайте такжеНазвана роковая ошибка властей Украины в борьбе с коронавирусом"В таком случае действительно развернется система работы мобильных госпиталей. Произойдет полная мобилизация наших врачей, медицинских работников, включительно с врачами-интернами, которые могут работать исключительно под руководством врача", – рассказал сегодня на онлайн-брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

При этом он уточнил, что сами мобильные госпитали начнут разворачивать уже после преодоления планки в 10 000 больных за сутки – но не везде, а лишь в отдельных регионах Украины.

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