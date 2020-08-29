В МОЗ озвучили количество тестов на Covid-19 в Украине

Тесты на коронавирус можно делать бесплатно в государственных больницах/ Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нет необходимости сдавать тесты на коронавирус в платных клиниках, как это делают некоторые пациенты, поскольку государственные больницы обеспечены необходимыми средствами для проведения тестирования на несколько месяцев вперед.

"Мы обеспечены тестами, я думаю, на несколько месяцев вперед. И постоянно, как только у нас есть необходимость, они сразу докупаются, обеспечены полностью средствами на закупку этих тестов", — подчеркнул министр в интервью Радио Свобода.

Степанов подчеркнул, что во время пандемии коронавируса в украинских больницах существенно улучшили оборудование для тестирование, многое обновили.

"Я вам хочу сказать, что до начала пандемии последний раз оборудование в лабораторные центры мы покупали в 2009 году. То есть последняя закупка в некоторые лабораторные центры оборудования была в 2009 году. Мы сейчас практически обновили полностью весь состав оборудования, необходимого для тестирования, с одной стороны. А с другой стороны, продолжаем это делать. И параллельно учим людей делать именно эти тесты. То есть у нас есть команда вирусологов, которая в постоянном режиме проехала все без исключения области", — рассказал Степанов.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, грозит ли Украине новый жесткий карантин. Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, заверил он.