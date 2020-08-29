УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В МОЗ озвучили количество тестов на Covid-19 в Украине

29 августа 2020, 22:14

В министерстве заверили, что с тестированием проблем в стране нет.

коронавирус,врач
Тесты на коронавирус можно делать бесплатно в государственных больницах/ Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нет необходимости сдавать тесты на коронавирус в платных клиниках, как это делают некоторые пациенты, поскольку государственные больницы обеспечены необходимыми средствами для проведения тестирования на несколько месяцев вперед.

"Мы обеспечены тестами, я думаю, на несколько месяцев вперед. И постоянно, как только у нас есть необходимость, они сразу докупаются, обеспечены полностью средствами на закупку этих тестов", — подчеркнул министр в интервью Радио Свобода.

Степанов подчеркнул, что во время пандемии коронавируса в украинских больницах существенно улучшили оборудование для тестирование, многое обновили.

"Я вам хочу сказать, что до начала пандемии последний раз оборудование в лабораторные центры мы покупали в 2009 году. То есть последняя закупка в некоторые лабораторные центры оборудования была в 2009 году. Мы сейчас практически обновили полностью весь состав оборудования, необходимого для тестирования, с одной стороны. А с другой стороны, продолжаем это делать. И параллельно учим людей делать именно эти тесты. То есть у нас есть команда вирусологов, которая в постоянном режиме проехала все без исключения области", — рассказал Степанов.

Читайте такжеЭпидемиолог раскрыл правду о коронавирусе и тестах в Украине

Ранее заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила о том, что увеличение числа заболевших коронавирусом будет иметь положительный эффект.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения с 1 сентября.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, грозит ли Украине новый жесткий карантин. Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, заверил он.

новости Украины Максим Степанов коронавирус в Украине коронавирус новости эпидемия коронавируса тесты
Сейчас вы просматриваете новость «В МОЗ озвучили количество тестов на Covid-19 в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:20
Школа в условиях карантина: Степанов назвал ключевые правила
22:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 августа: чью жизнь изменит новость Видео
22:14
В МОЗ озвучили количество тестов на Covid-19 в Украине Видео
21:49
"Распад России": эксперт предупредил о смертельной угрозе для Украины Видео
21:36
Импичмент президента: в совете оппозиции раскусили хитрый ход Лукашенко Видео
21:24
Протесты в США: названа новая неожиданная причина смерти Джорджа Флойда
20:51
Три этапа старения человека: ученый назвал переломные периоды
20:36
Умер бывший вице-премьер Украины, осуществивший раскол страны
20:05
Повышение минималки до 5 тысяч: Зеленский подписал одобренный Радой закон Видео
19:54
Саакашвили за решеткой: в Грузии оценили риски возвращения экс-президента
19:48
В Германии на митинге начали скандировать: "Путин!" Видео
19:25
Рост числа заболевших COVID-19: Степанов раскрыл тревожную статистику Видео
19:10
Мастер Шеф 10 сезон 1 выпуск: как прошел кастинг Видео
18:59
Влиятельный дипломат заявил о завершении стратегического партнерства Германии и РФ
18:31
"Лукашенко – в автозак": на массовой акции в центре Минска начались задержания Видео
18:04
В Днепре 71-летний мужчина подорвался в собственном автомобиле
17:55
В Украине сокращают число призывников: когда пришлют меньше повесток в армию Видео
17:32
Макрон озвучил обеспокоенность по запуску Северного потока-2
17:11
Таксуют нелегально: что ждет Uber, Uklon и Bolt в Украине
16:50
"Избавиться от кровавого идиота": соратник Навального спрогнозировал Путину судьбу Лукашенко
16:39
Погром и драка с полицией: на Харьковщине произошли столкновения из-за ромов Видео
16:24
Коронавирус в школе: ученые заявили о серьезной проблеме
16:03
"Путин боится": соратник Навального объяснил, почему оппозиционера пытались убить Видео
15:59
Отставка Сытника: у Зеленского придумали хитрый план с увольнением главы НАБУ Видео
15:57
Лукашенко будет премьер-министром Беларуси - Москаль Видео
15:56
Маск представил чип, с помощью которого мозг можно подключать к компьютеру Видео
15:37
ТОП-5 причин смотреть реалити-шоу "У кого больше?"
15:33
Астролог сказал, кто сможет достичь серьезных вершин
15:24
Создатель Nexta раскрыл, как в Беларуси готовят массовые акции против Лукашенко
15:11
В Минсоцполитики рассказали, за что могут аннулировать субсидию Видео
15:05
Кого на самом деле продвигает Запад в Беларуси - мнение эксперта Видео
15:01
"Россией правит сатана": Хабаровск сотрясли новые массовые акции протеста Видео
15:00
"Встреча с Лукашенко": "вагнеровец" рассказал, почему членов ЧВК передали России Видео
14:25
"Эйфория идет на спад": создатель Nexta объяснил, почему протесты в Беларуси не дают результата
14:23
Продленка в школе во время эпидемии: Степанов рассказал, что должны делать учителя Видео
13:54
Помощь РФ Беларуси: Тихановская сделала неожиданное заявление Видео
13:37
Резонансное решение КСУ о назначении Сытника: в ОП дали оценку ситуации Видео
13:32
Умер Чедвик Боузман - звезда Marvel и Черная Пантера
13:20
Только одному знаку Зодиака в сентябре можно рисковать – астролог
13:15
Эксперт оценил шансы досрочного роспуска Рады
13:03
Путин обвинил ОБСЕ в необъективности и признал избрание Лукашенко легитимным Видео
12:44
Как будут работать детсады с 1 сентября: в Минздраве озвучили правила
12:41
Похищение маленькой девочки под Киевом: похититель сделал громкое признание Фото Видео
12:40
Угрожая Лукашенко, украинцам стоит подбирать слова мнение
11:56
Жуткое ЧП на Днепропетровщине: подросток из ружья выстрелил другу в голову
11:55
Мэр Ивано-Франковска подстрекает народ к протесту из-за ужесточения карантина Видео
11:50
Назван витамин-помощник в борьбе против COVID-19
11:17
Зеленский почтил погибших военных в День памяти защитников Украины
11:15
Коронавирус в Киеве: более 260 новых больных, названы самые "опасные" районы Видео
11:03
Насколько вы счастливы: 8 признаков здоровых отношений Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять