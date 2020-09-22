В Минздраве рассказали, сколько украинцев госпитализированы с Covid-19

Максим Степанов отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине напряженная.
В Украине почти половина из всех предусмотренных для пациентов с коронавирусом коек уже занята.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова на ICTV.
Глава МОЗ отметил, что заняты более 13 тысяч из 36 тысяч имеющихся коек для больных коронавирусной инфекцией. В связи с этим ситуация с пандемией в стране является напряженной.
"Мы расцениваем ситуацию как достаточно напряженную. Потому что из 36 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром (21 сентября, - ред.) было занято 13 108", – сказал Степанов.
По его словам, за полгода количество коек увеличили втрое. Министр также добавил, что на данный момент лаборатории тестируют на коронавирус 30 тысяч образцов за сутки, а еще в начале апреля в стране делали лишь 200 тестов. По словам Степанова, только за прошлую неделю сделали 188 тысяч ПЦР-тестов.
Коронавирус в Украине
- По состоянию на понедельник, 21 сентября, в Украине были зафиксированы 178 353 случая заражения коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +2675.
- 21 сентября на территории Украины вступило в силу новое разделение на эпидемиологические зоны карантина. Список районов красной зоны сократился – ни одного областного центра в нем уже нет.
- В Минздраве не исключают, что в Украине снова могут ввести жесткий карантин в том случае, если больничные койки, предназначенные для пациентов с COVID-19, будут существенно переполнены.