В Минздраве рассказали, сколько украинцев госпитализированы с Covid-19

Степанов оценил ситуацию с коронавирусом в Украине / УНИАН

В Украине почти половина из всех предусмотренных для пациентов с коронавирусом коек уже занята.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Глава МОЗ отметил, что заняты более 13 тысяч из 36 тысяч имеющихся коек для больных коронавирусной инфекцией. В связи с этим ситуация с пандемией в стране является напряженной.

"Мы расцениваем ситуацию как достаточно напряженную. Потому что из 36 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром (21 сентября, - ред.) было занято 13 108", – сказал Степанов.

По его словам, за полгода количество коек увеличили втрое. Министр также добавил, что на данный момент лаборатории тестируют на коронавирус 30 тысяч образцов за сутки, а еще в начале апреля в стране делали лишь 200 тестов. По словам Степанова, только за прошлую неделю сделали 188 тысяч ПЦР-тестов.

Коронавирус в Украине