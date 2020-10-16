В МОЗ рассказали, в чей карман залезут ради покупки вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса - Украина рассказала, где возьмет денег / Reuters

Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 992 человека. Это новый суточный антирекорд заражений. По состоянию на 16 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 287 231 человека.

Поэтому закупка вакцины становится одним из приоритетов Минздрава. Просить деньги на эти цели Украина решила у Всемирного банка. Однако сегодня стало известно, что сумму кредита придется увеличить.

"Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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