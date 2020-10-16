В МОЗ рассказали, в чей карман залезут ради покупки вакцины от COVID-19

Закупка вакцины от коронавируса является одним из приоритетов Минздрава.
Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 992 человека. Это новый суточный антирекорд заражений. По состоянию на 16 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 287 231 человека.
Поэтому закупка вакцины становится одним из приоритетов Минздрава. Просить деньги на эти цели Украина решила у Всемирного банка. Однако сегодня стало известно, что сумму кредита придется увеличить.
"Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Украина и вакцина от коронавируса: последние новости
- Ранее Степанов назвал цену прививки от COVID-19 и рассказал о судьбе вакцины РФ. После появления вакцины от коронавируса в Украине, она будет стоить около 40 долларов за дозу.
- Также стало известно про испытание европейской вакцины от Covid-19 на украинцах: в Минздраве озвучили подробности. По словам чиновников, к испытаниям могут быть привлечены тысячи жителей Украины.
- Первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина должна быть в списке стран, которые первыми получат вакцину против коронавируса.
- В Минздраве Украины допустили закупку из России вакцины от коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов назвал условие закупки российской вакцины.
- Напомним, в МВФ подсчитали мировые убытки от пандемии коронавируса. Из-за кризиса, который вызвала пандемия коронавируса, мир может недосчитаться 28 триллионов долларов.
Автор: Диана Беловодская