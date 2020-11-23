В МВД подсказали, как избежать штрафа за отсутствие маски

Карантин в Украине - как не заработать штраф без маски: в чем хитрость / GettyImages

Штрафы за отсутствие масок будут выписываться лишь в том в случае, если человек отказывается надеть маску по требованию уполномоченных лиц.

Так, новый закон про маски дает право налагать штрафы за неношение маски не только полицейским, но также представителям эпидемиологической госслужбы и местных органов власти, напомнил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

Читайте такжеЧто такое общественное место: где в Украине оштрафуют за отсутствие маски"За неправильное ношение маски можно будет выписывать штраф уже на месте, но я думаю, что наши граждане с пониманием отнесутся к этой процедуре, и после предупреждений полицейских будут надевать маску, и тогда штраф им не будет грозить", – цитирует Обозреватель представителя правоохранителей.

При этом он подчеркнул, что штрафа за неношение масок не избежать "злостным нарушителям".

"Но хотелось бы, чтобы они так же больше занимались предупреждением, а не наказывали. Хотя, если не будет доходить мирными путями, то придется наказывать", – отметил Мартыненко.

Штрафы за неношение масок: последние новости