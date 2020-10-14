В МВФ подсчитали мировые убытки от пандемии коронавируса

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мир может недосчитаться 28 триллионов долларов.
Коронавирус в мире выявили у более 38 миллионов человек. При этом в многих странах опять начали вводить ограничения. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мир может недосчитаться 28 триллионов долларов в виде потерянного валового внутреннего продукта (ВВП). Такие убытки могут быть получены в течение нескольких лет.
Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на открытии осенних встреч со Всемирным банком.
"В течение следующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 трлн долларов потерянного ВВП", - подчеркнула она.
По словам Георгиевой, из-за кризиса МВФ рассматривает варианты дальнейшей настройки инструментов кредитования для поддержки нуждающихся стран.
"У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы приостановили выплату долга для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе", - отметила директор МВФ.
Коронавирусный кризис – о чем сообщалось ранее:
- Согласно новому, гораздо более ухудшенному, прогнозу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в этом году сократится на 5,5%. В банке отметили, что пандемия коронавируса обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство ее секторов.
- Из-за пандемии опасного коронавируса Львов имеет недопоступления в бюджет в размере более чем 400 миллионов гривен. На противодействие распространению коронавируса Львов направил из местного бюджета более 220 млн грн.
- Из-за пандемии коронавируса мировому туризму был нанесен колоссальный ущерб. По информации ООН убытки туристической отрасли составили 320 млрд долларов.