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В Николаеве целый класс ушел на самоизоляцию в первый учебный день

2 сентября 2020, 06:59

1 сентября школьники контактировали  с больным коронавирусом.

Школа
Инцидент произошел в школе № 19 / УНИАН

В первый день учебного года одной из школ города Николаева весь класс отправился на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом.

Об этом во вторник, 1 сентября, сообщило местное издание Свідок.info со ссылкой на управление образования города.

В частности, самоизоляцию будет проходить один из классов в школе № 19. Кроме того, в этот же день на самоизоляцию ушли две группы в детсадах и их воспитатели. Речь идет о дошкольных учреждениях №71 и №95.

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Как сообщал Главред, в Киеве у двух педагогов учебно-воспитательного комплекса – школы-лицея №240 Социум – подтвердили китайский коронавирус COVID-19. Заболевшие контактировали с 21 сотрудником учебного заведения. Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, в школе будет организовано дистанционное обучение.

Кроме того в Бердянске Запорожской области у ученика общеобразовательной школы №4 лабораторно подтвердили коронавирус. Класс, в котором обнаружили больного ребенка, до 17 сентября будет учиться дистанционно.

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