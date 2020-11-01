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В Николаеве полиция жестко вытащила из маршрутки пассажира без маски

1 ноября 2020, 20:52

Водитель транспортного средства будет вынужден заплатить штраф.

наручники
Задержали мужчину из-за отсутствия маски / УНИАН

В Николаеве на Центральном проспекте представители патрульной полиции задержали мужчину, который ехал в маршрутке без защитной маски.

Как сообщает издание Новости-N, инцидент произошел на остановке общественного транспорта Центральный рынок, где полицейские проводили рейд, проверяя наличие защитных средств у пассажиров маршрутки №16.

Правоохранителям удалось обнаружить гражданина без маски, его решили задержать.

По словам очевидцев, сначала патрульные выписали водителю и пассажиру штраф. Затем потребовали, чтобы нарушитель покинул транспортное средство. Свидетели сняли происшествие на видео.

Оказавшись на улице, пассажир стал требовать от полицейских, чтобы те представились. После нескольких минут беседы, полицейские заломили руки нарушителю и увели его. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна, как и последовавшее наказание.

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