В Норвегии обнаружили более заразный штамм коронавируса

По информации врачей, они пока не могут объяснить, откуда взялся новый вирус.
Китайский коронавирус стал самым большим испытанием для мировой науки. До сих пор ученые и врачи не нашли слабое место коронавируса. Более того, вирус мутировал. В частности, норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.
По информации врачей, они пока не могут объяснить, откуда взялся новый вирус.
"Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность", — объяснил главный врач коммуны Туве Росстад.
Как отметил специалист, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом.
По мнению Расстада, число заболевших COVID-19 будет только расти по мере проведения тестов.
Добавим, по последним данным, в Норвегии зарегистрировано 16,4 тысячи случаев заражения коронавирусом.
Мутации коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
- Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.