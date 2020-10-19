В Норвегии обнаружили более заразный штамм коронавируса

В Норвегии нашли более заразный штамм коронавируса / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус стал самым большим испытанием для мировой науки. До сих пор ученые и врачи не нашли слабое место коронавируса. Более того, вирус мутировал. В частности, норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

По информации врачей, они пока не могут объяснить, откуда взялся новый вирус.

"Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность", — объяснил главный врач коммуны Туве Росстад.

Как отметил специалист, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом.

По мнению Расстада, число заболевших COVID-19 будет только расти по мере проведения тестов.

Добавим, по последним данным, в Норвегии зарегистрировано 16,4 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Мутации коронавируса – о чем сообщалось ранее: