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В Норвегии обнаружили более заразный штамм коронавируса

19 октября 2020, 15:14

По информации врачей, они пока не могут объяснить, откуда взялся новый вирус.

Коронавирус
В Норвегии нашли более заразный штамм коронавируса / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус стал самым большим испытанием для мировой науки. До сих пор ученые и врачи не нашли слабое место коронавируса. Более того, вирус мутировал. В частности, норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

По информации врачей, они пока не могут объяснить, откуда взялся новый вирус.

"Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность", — объяснил главный врач коммуны Туве Росстад.

Как отметил специалист, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом.

По мнению Расстада, число заболевших COVID-19 будет только расти по мере проведения тестов.

Добавим, по последним данным, в Норвегии зарегистрировано 16,4 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Мутации коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • Вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
  • Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.

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