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В ноябре в Украине ежедневное число больных коронавирусом превысит 10 тысяч - врач

4 октября 2020, 08:00

Прогноз, который озвучила для Украины Всемирная организация здравоохранения, слишком оптимистичен.

коронавирус
В ноябре ситуация с коронавирусом ухудшится / Reuters

Коронавирус в Украине только набирает обороты. Уже через месяц, в ноябре, ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом может превысить 10 тысяч, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин. Об этом он рассказал в эфире Obozrevatel TV.

По его словам, прогноз, озвучиваемый Всемирной организацией здравоохранения для Украины – 9 тысяч новых случаев коронавируса в сутки – слишком оптимистичен.

"У нас однозначно будет достаточно серьезное увеличение COVID-19. Я думаю, что в ноябре месяце мы будем видеть заболеваемость не менее 10-12 тысяч ежедневно", – спрогнозировал он.

При этом врач подчеркнул, что это не предел.

"Помимо COVID-19, мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. Помимо того, что на сегодняшний день у каждого из нас высокая вероятность инфицироваться COVID-19, мы еще можем одновременно инфицироваться и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом", - пояснил Александрин.

В этом контексте он подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно "прорабатывать каждого контактного", а также повышать эффективность работы государственной системы здравоохранения.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +4661 новый диагноз COVID-19. Опасная болезнь убила в Украине 4353 граждан, за сутки скончались +92 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 - это новый рекорд, столько людей в Украине за 24 часа еще не умирали.
  • 3 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что число госпитализированных украинцев с диагнозом коронавирус растет каждый день - на данный момент заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.
  • 3 октября стало известно, что коронавирус убил уже третьего маленького украинца – в этот раз жертвой болезни стал 13-летний мальчик из Ровенской области.

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