В ноябре в Украине ежедневное число больных коронавирусом превысит 10 тысяч - врач

В ноябре ситуация с коронавирусом ухудшится / Reuters

Коронавирус в Украине только набирает обороты. Уже через месяц, в ноябре, ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом может превысить 10 тысяч, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин. Об этом он рассказал в эфире Obozrevatel TV.

По его словам, прогноз, озвучиваемый Всемирной организацией здравоохранения для Украины – 9 тысяч новых случаев коронавируса в сутки – слишком оптимистичен.

"У нас однозначно будет достаточно серьезное увеличение COVID-19. Я думаю, что в ноябре месяце мы будем видеть заболеваемость не менее 10-12 тысяч ежедневно", – спрогнозировал он.

При этом врач подчеркнул, что это не предел.

"Помимо COVID-19, мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. Помимо того, что на сегодняшний день у каждого из нас высокая вероятность инфицироваться COVID-19, мы еще можем одновременно инфицироваться и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом", - пояснил Александрин.

В этом контексте он подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно "прорабатывать каждого контактного", а также повышать эффективность работы государственной системы здравоохранения.

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