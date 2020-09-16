В Одессе возле больниц для больных Covid-19 гигантские очереди из скорых

В Одессе ажиотаж возле больних для больных Covid-19 / https://www.facebook.com/Олександр-Івасівка-Навроцький

Коронавирус в Одесской области за сутки выявили у 284 жителей. Общее число инфицированных выросло до 10 277 человек. Вчера от осложнений коронавируса скончались два жителя области. С начала пандемии инфекция унесла жизни уже 154 человек в Одесской области. В то же время в больницах Одессы ажиотаж - местный житель Александр Ивасивка-Навроцкий насчитал 16 машин возле городской больницы №3, которая принимает больных коронавирусом.

Об этом Ивасивка-Навроцкий сообщил на своей странице в Facebook, и опубликовал фотографии.

"В понедельник, 14 сентября, я насчитал на территории больницы на Лидерсовском бульваре 16 экипажев скорых. Четыре из них стояли чуть в стороне, с открытыми всеми дверями. Другие выстроились в очередь. Работник скорой то-ли немного профессионально, может чуть небрежно, чуть буднично и без лишних эмоций сказал – Да, очередь в приемное отделение. Приходится ждать. У экипажей, которые ожидали у приемного отделения, двери также были открыты. Мне кажется, что "скорые" простояли на территории больницы с пациентами несколько часов", – написал одессит.

Мужчина отметил, что из окон больницы на втором и третьем этажах был слышен "страшный и надсадный" кашель.

"Легочное гепанье, треск, терзания старых мехов – вот с чем ассоциируются звуки этого кашля", – добавил Ивасивка-Навроцкий.

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