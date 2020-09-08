В Одесской области предложили вернуться к "апрельскому карантину"

Власти уже обратились в комиссию ТЭБ и ЧС / УНИАН

Из-за распространения коронавируса в Одесской областной государственной администрации настаивают на усилении карантина в регионе.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева на брифинге 7 сентября.

По ее словам, власти обратились в комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для возвращения "апрельского" карантина.

"Наверное, тогда будет немного легче и медикам. Войдем в карантин, чтобы люди поняли, что должны жить с этим вирусом. Есть скопление людей – надели маски, зашли в магазин – надели маски", – подчеркнули в ОГА.

По состоянию на утро 8 сентября в Одесской области зарегистрированы 8 525 случаев COVID-19. В Одессе инфицированы 3 654 человека.

Напомним, в понедельник, 7 сентября, вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которому в Украине обновили разделение на эпидемиологические зоны в связи с эпидемией COVID-19 на территории страны. Одесса вошла в "желтую зону".