В одном из областных центров Украины коронавирус лечат по телефону

Изначально врач выписал пациентам антибиотики, хотя против COVID-19 они неэффективны.
Пока коронавирус в Украине пересекает новую психологическую отметку, в Житомире опробуют новую методику лечения COVID-19 – там недуг лечат по телефону.
Родители 16-летней девчонки обратились к врачу после того, как у дочери официально диагностировали коронавирус. Причем и сами родители на тот момент уже жаловались на распространенные симптомы коронавируса: слабость, невосприятие запаха и вкуса, сухой кашель, диарею, пишет Журнал Житомира.
Читайте такжеПод Киевом больная коронавирусом кандидат пришла на встречу с избирателямиНо, несмотря на опасные симптомы и прямой контакт с больным (дочерью), семейный врач лишь проконсультировала семью по телефону, а бригаду неотложной медпомощи для взятия теста на коронавирус так к ним домой и не направила.
Из лекарств доктор прописала антибиотики (при вирусных заболеваниях они неэффективны). А когда те не помогли – назначила стероид "Дексаметазон", который действительно прописывают больным COVID-19, но уже в самых крайних случаях.
Медицинский директор КП Центр первичной медико-санитарной помощи Житомирского городского совета Людмила Бондаренко подтвердила, что в подобных случаях бригада скорой помощи обязана выезжать к пациентам – но комментировать действия семейного врача и его "телефонный" метод лечения COVID-19 отказалась.
Коронавирус в Украине: последние новости
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