В одной из областей Украины перестали делать ПЦР-тесты: в чем причина

В Запорожской области перестали делать ПЦР-тесты / Reuters

В городе Бердянск Запорожской области перестали делать ПЦР-тесты. Как сообщает Бердянское ТМО в Facebook, в медицинском объединении закончились расходные материалы.

"В связи с отсутствием расходных материалов — аппликаторов и пробирок, БТМО временно не в состоянии осуществлять отбор образцов для ПЦР-тестирование на COVID-19", — говорится в сообщении.

Кроме того, ПЦР-тесты не проводят пациентам, находящимся в стационаре.

"Закон позволяет осуществлять выписку тех, кто выздоровел, на основании ИФА-тестов и общих показаний", - говорится в сообщении.

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По информации директора БТМО Дмитрия Егорова, средства для покупки необходимых расходных материалов есть, но возникла проблема с их приобретением. Сейчас ищут поставщика, и пока его не найдут ПРЛ-тесты проводить не будут.​

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