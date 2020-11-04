В одной из областей Украины перестали делать ПЦР-тесты: в чем причина

В Бердянске закончились расходные материалы для проведения ПЦР-тестов.
В городе Бердянск Запорожской области перестали делать ПЦР-тесты. Как сообщает Бердянское ТМО в Facebook, в медицинском объединении закончились расходные материалы.
"В связи с отсутствием расходных материалов — аппликаторов и пробирок, БТМО временно не в состоянии осуществлять отбор образцов для ПЦР-тестирование на COVID-19", — говорится в сообщении.
Кроме того, ПЦР-тесты не проводят пациентам, находящимся в стационаре.
"Закон позволяет осуществлять выписку тех, кто выздоровел, на основании ИФА-тестов и общих показаний", - говорится в сообщении.
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По информации директора БТМО Дмитрия Егорова, средства для покупки необходимых расходных материалов есть, но возникла проблема с их приобретением. Сейчас ищут поставщика, и пока его не найдут ПРЛ-тесты проводить не будут.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на среду, 4 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило более 420 тысяч человек. За сутки COVID-19 заболели более 9 тысяч украинцев, умерли еще 199 пациентов.
- Побороли COVID-19 за минувшие 24 часа 7 536 украинцев - это рекордное число выздоровевших. Таким образом коронавирус в Украине установил три рекорда за сутки.
- Кроме того, Кабмин хочет ввести в Украине карантин выходного дня.