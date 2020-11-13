В ООН высчитали, сколько украинцев обнищают из-за пандемии Covid-19

В организации полагают, что украинскую экономику ожидает сильнейший коллапс за последнее десятилетие.
Украина в связи с прогрессирующей пандемией Covid-19 в перспективе может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, и такая тревожная тенденция приведет к тому, что девять миллионов украинцев окажутся на грани абсолютной бедности.
Как сообщается в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине за октябрь 2020 года, граждане страны теряют ежемесячный доход и даже постоянную работу.
По данным ООН, с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу.
"Хотя пока нет отдельных данных о востоке Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в конфликте региона будут разрушительными", — отмечают эксперты организации.
Также в ООН озвучили прогноз относительно будущего Украины. Аналитики утверждают, что не менее девяти миллионов человек могут оказаться за чертой бедности после пандемии коронавируса.
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Пандемия Covid-19
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
В ВОЗ напугали заявлением о том, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.