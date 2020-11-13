В ООН высчитали, сколько украинцев обнищают из-за пандемии Covid-19

Из-за пандемии Covid-19 на грани бедности окажутся 9 млн украинцев / УНИАН

Украина в связи с прогрессирующей пандемией Covid-19 в перспективе может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, и такая тревожная тенденция приведет к тому, что девять миллионов украинцев окажутся на грани абсолютной бедности.

Как сообщается в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине за октябрь 2020 года, граждане страны теряют ежемесячный доход и даже постоянную работу.

По данным ООН, с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу.

"Хотя пока нет отдельных данных о востоке Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в конфликте региона будут разрушительными", — отмечают эксперты организации.

Также в ООН озвучили прогноз относительно будущего Украины. Аналитики утверждают, что не менее девяти миллионов человек могут оказаться за чертой бедности после пандемии коронавируса.

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