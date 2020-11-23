​В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии COVID​-19

В ООН предупредили о дефолтах стран из-за COVID / Reuters

В ООН призывают списать долги бедным странам, или отсрочить их погашение до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса.

"Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы", – сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш​, передают Новости ООН.

Он предупредил, что сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, что может обернуться неизбежной волной "суверенных дефолтов".

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"Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за разрешение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее", – заявил генсек ООН.

Он добавил, что без международного финансирования здесь не обойтись. Ведь сегодня, по его словам, страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах.

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