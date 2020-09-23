В Польше создали первое в мире лекарство от коронавируса

В Польше создали лекарство от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 за девять месяцев выявили у более 31 миллиона человек в мире. По состоянию на 23 сентября жертвами Covid-19 стали 670 тысяч человек. Во всех странах коронавирус лечат симптоматически. Но лекарство от коронавируса, похоже, найдено. Фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

Об этом сообщает Польское радио.

Как заявили представители компании Biomed Lublin, лекарство содержит антитела, которые нейтрализуют коронавирус.

На пресс-конференции в среду, 23 сентября, было показано видео об эффективности нового препарата. Утверждается, что это лекарство останавливает COVID-19 на "очень высоком уровне".

Тем не менее, еще должны пройти клинические испытания препарата. Они будут проводиться в медицинских центрах Люблина, Бытома, Белостока и Варшавы.

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