В Польше создали первое в мире лекарство от коронавируса

Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.
Коронавирус 2020 за девять месяцев выявили у более 31 миллиона человек в мире. По состоянию на 23 сентября жертвами Covid-19 стали 670 тысяч человек. Во всех странах коронавирус лечат симптоматически. Но лекарство от коронавируса, похоже, найдено. Фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.
Об этом сообщает Польское радио.
Как заявили представители компании Biomed Lublin, лекарство содержит антитела, которые нейтрализуют коронавирус.
На пресс-конференции в среду, 23 сентября, было показано видео об эффективности нового препарата. Утверждается, что это лекарство останавливает COVID-19 на "очень высоком уровне".
Тем не менее, еще должны пройти клинические испытания препарата. Они будут проводиться в медицинских центрах Люблина, Бытома, Белостока и Варшавы.
Коронавирус в мире – о чем говорилось ранее:
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Новое исследование показало, что коронавирус термостойкий, он самовосстанавливается и очень устойчив в лабораторных тестах. Команда венгерских ученых выявила, что частица вируса выдерживает 100-кратное зондирование наноиглой, что, возможно, делает этот вирус самым физически эластичным из известных.