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В пяти городах Киевской области ограничили посещение школ

4 ноября 2020, 17:20

К "красной зоне" отнесены Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский район Киевской области.

карантин
В пяти городах Киевщины ограничили посещение школ / УНИАН

Коронавирус в Киевской области в последнее время ускорился. По состоянию на 4 ноября на Киевщине выявили 17 918 случаев заражения. В этой связи власти области ограничили посещение учебных заведений и прием посетителей в развлекательных заведениях в "красной зоне".

К "красной зоне" в Киевской области отнесены 5 городов и 1 район, остальные - находятся в "оранжевой зоне", сообщил на брифинге председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українські новини.

"В красной зоне ограничено посещение учебных заведений получателям образования - исключение: учреждения дошкольного образования, спецшколы, учебно-реабилитационные центры; прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, посетителей субъектами хозяйствования, которые занимаются деятельностью в сфере бытового обслуживания населения - исключение: торговля продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарственными препаратами и изделиями медицинского предназначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, аргохимикатами, семечками и усадочным материалом", - сказал он.

Отметим, к "красной зоне" отнесены Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский район Киевской области.

За последние сутки в Киевской области выявили +383 случая заражения. Жертвами COVID-19 на Киевщине стали 425 человек, за последние сутки +25.

Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:

  • 4 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе усилят контроль за соблюдением карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, в общественном коммунальном транспорте.
  • С понедельника, 2 ноября, в Украине начинает действовать новое эпидемическое зонирование. В регионах, которые попали в красную зону, введут ряд ограничений. Киев остался в оранжевой зоне карантина. Новое зонирование будет действовать в течение 14 дней.
  • В Минздраве сообщили, что в Киеве и еще семи областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего в стране заполнены 66,9% таких кроватей.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

Масочный режим;

Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 5 квадратных метров;

Залы кинотеатров должны быть заполнены на 50%;

Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

Все ограничения зеленой зоны;

Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

Запрещена работа турбаз и хостелов;

В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;

Прекращена плановая госпитализация;

Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;

В детские лагеря не привозят детей на новые смены;

Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, но в них не могут принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

Не работает общественный транспорт;

Не работают учебные заведения;

Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

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