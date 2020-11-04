В пяти городах Киевской области ограничили посещение школ

В пяти городах Киевщины ограничили посещение школ / УНИАН

Коронавирус в Киевской области в последнее время ускорился. По состоянию на 4 ноября на Киевщине выявили 17 918 случаев заражения. В этой связи власти области ограничили посещение учебных заведений и прием посетителей в развлекательных заведениях в "красной зоне".

К "красной зоне" в Киевской области отнесены 5 городов и 1 район, остальные - находятся в "оранжевой зоне", сообщил на брифинге председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українські новини.

"В красной зоне ограничено посещение учебных заведений получателям образования - исключение: учреждения дошкольного образования, спецшколы, учебно-реабилитационные центры; прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, посетителей субъектами хозяйствования, которые занимаются деятельностью в сфере бытового обслуживания населения - исключение: торговля продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарственными препаратами и изделиями медицинского предназначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, аргохимикатами, семечками и усадочным материалом", - сказал он.

Отметим, к "красной зоне" отнесены Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский район Киевской области.

За последние сутки в Киевской области выявили +383 случая заражения. Жертвами COVID-19 на Киевщине стали 425 человек, за последние сутки +25.

Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:

4 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе усилят контроль за соблюдением карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, в общественном коммунальном транспорте.

С понедельника, 2 ноября, в Украине начинает действовать новое эпидемическое зонирование. В регионах, которые попали в красную зону, введут ряд ограничений. Киев остался в оранжевой зоне карантина. Новое зонирование будет действовать в течение 14 дней.

В Минздраве сообщили, что в Киеве и еще семи областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего в стране заполнены 66,9% таких кроватей.