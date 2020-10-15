В Раде Covid-19 заразились почти 100 человек: стало известно, уйдет ли парламент на карантин

Разумков рассказал, сколько нардепов болеют Covid-19 / УНИАН

Коронавирус 2020 в Верховной Раде Украины подцепили почти 100 человек. В частности, сейчас болеют или уже переболели Covid-19 до 60 народных депутатов, в аппарате парламента с болезнью столкнулись до 30 человек.

Об этом сообщил 14 октября спикер парламента Дмитрий Разумков, передает ТСН.

"Более 20 человек всего переболели в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели или болеют, и почти каждый день у нас — дополнительные больные (день-два... — один-два народных депутата)", — рассказал Разумков

По его словам, парламент не будет идти на карантин в связи с эпидемией.

"Верховная Рада в прошлый раз не шла на карантин, и в этот раз не будет. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но ВР, как единственная законодательная организация в Украине, не будет идти на карантин", — подчеркнул спикер.

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