В Раде Covid-19 заразились почти 100 человек: стало известно, уйдет ли парламент на карантин

Могут быть изменения в режиме Верховной Рады.
Коронавирус 2020 в Верховной Раде Украины подцепили почти 100 человек. В частности, сейчас болеют или уже переболели Covid-19 до 60 народных депутатов, в аппарате парламента с болезнью столкнулись до 30 человек.
Об этом сообщил 14 октября спикер парламента Дмитрий Разумков, передает ТСН.
"Более 20 человек всего переболели в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели или болеют, и почти каждый день у нас — дополнительные больные (день-два... — один-два народных депутата)", — рассказал Разумков
По его словам, парламент не будет идти на карантин в связи с эпидемией.
"Верховная Рада в прошлый раз не шла на карантин, и в этот раз не будет. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но ВР, как единственная законодательная организация в Украине, не будет идти на карантин", — подчеркнул спикер.
Коронавирус в Верховной Раде - о чем сообщалось ранее:
- Из-за массового заболевания народных депутатов коронавирусом заседания Верховной Рады, запланированные на 1 и 2 октября, были отменены.
- 29 сентября лидер партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус 2020.
- Нардеп от Слуги народа Жан Беленюк также рассказал, что подхватил опасный коронавирус.
- Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- Позже стало известно, что у экс-президента Covid-19 спровоцировал осложнения – возникло заболевание легких и он был госпитализирован в одну из столичных клиник.
- 13 октября сообщалось, что Порошенко получил от медиков отрицательные результаты теста на коронавирус Covid-19.
- Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- СМИ сообщали о первой жертве коронавируса в украинском парламенте.