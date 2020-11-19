В Раде назвали условие массового закрытия школ и детсадов на карантин

Михил Радуцкий оценил вероятность закрытия школ на карантин / УНИАН

По данным Министерства здравоохранения, в школах болеют менее 1% учащихся, персонала и учителей, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий.

Ка пишет он в блоге на сайте партии Слуга народа, из-за этого в Украине менять формат обучения в школах и садиках пока не будут.

"По мнению ВОЗ, власти должны позволять традиционное обучение в школах и садиках и закрывать их только в самых критических ситуациях. По данным Минздрава, в школах болеют менее 1% учащихся, персонала и учителей. Поэтому пока дети учатся, и изменений не планируется", - отметил Радуцкий.

Отметим, что по данным ЮНИСЕФ, каждый 9-й инфицированный COVID-19 в 87 странах является ребенком или подростком до 20 лет. Это 11% из 25,7 миллиона инфицированных лиц, о которых сообщили эти страны.

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Ранее Радуцкий заявил, что в Верховной Раде не исключаются введения общенационального жесткого карантина (локдауна) в Украине. В то же время он пояснил, что условием для локдауна будет введение протокола сортировки больных COVID-19.

Карантин выходного дня в Украине: