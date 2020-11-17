​В Раде поддержали выделение 2 млрд из COVID-фонда: куда пойдут средства​

Сообщается, что на приобретение экспресс-тестов потратят 1 млрд гривен.
Бюджетный комитет Верховной рады поддержал выделение 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом из COVID-фонда.
Как сообщает пресс-служба партии Слуга народа в Telegram-канале, почти половину средств направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус.
"На экспресс-тесты, которые в первую очередь хотят передать семейным врачам, мобильным бригадам и скорой помощи планируют потратить 1 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Также 896 млн гривен может пойти на обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.
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"На другие важные меры, направленные против COVID-19: субвенция местным бюджетам в размере 259 миллионов гривен, из них 213 миллионов - на приобретение лабораторного оборудования для медицинских заведений коммунальной формы собственности, а еще 46 миллионов - на расходные материалы для тестирования доноров крови", - добавили в Слуге народа.
COVID-фонд в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда - в том числе на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения и на закупку лекарственного средства Ремдесивир.
- Ранее Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что не получил никаких средств из запрошенных более двух млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом, поскольку в нем денег нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление министра образования и назвал большим фейком отсутствие денег в Фонде борьбы с COVID-19.