​В Раде поддержали выделение 2 млрд из COVID-фонда: куда пойдут средства​

2 млрд гривен потратят на борьбу с COVID-19 / УНИАН

Бюджетный комитет Верховной рады поддержал выделение 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом из COVID-фонда.

Как сообщает пресс-служба партии Слуга народа в Telegram-канале, почти половину средств направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус.

"На экспресс-тесты, которые в первую очередь хотят передать семейным врачам, мобильным бригадам и скорой помощи планируют потратить 1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также 896 млн гривен может пойти на обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.

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"На другие важные меры, направленные против COVID-19: субвенция местным бюджетам в размере 259 миллионов гривен, из них 213 миллионов - на приобретение лабораторного оборудования для медицинских заведений коммунальной формы собственности, а еще 46 миллионов - на расходные материалы для тестирования доноров крови", - добавили в Слуге народа.

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