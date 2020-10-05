В Раде разбушевался Covid-19: десятки заболевших, есть первая жертва – СМИ

Журналисты подсчитали, что в Верховной Раде коронавирусом заболели уже 75 человек.
В Верховной Раде коронавирус обнаружили уже у 75 человек, причем один из больных якобы умер.
Как сообщает Zn.ua со ссылкой на источники, диагноз Covid-19 подтвердили у 49 депутатов. Также болеют 26 сотрудников парламентского аппарата.
По данным издания, болезнь оказалась летальной для одной из сотрудниц секретариата Рады.
Напомним, из-за массового заболевания народных депутатов коронавирусом отменили заседания Верховной Рады, что были запланированные на 1 и 2 октября.
Коронавирус в Раде - что было ранее:
- 29 сентября лидер партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус 2020.
- Нардеп от Слуги народа Жан Беленюк также рассказал, что подхватил опасный коронавирус.
- Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- 23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
- 1 октября стало известно, что народный депутат из фракции Слуга народа Татьяна Грищенко заразилась коронавирусом. Тест на Сovid-19 дал позитивный результат.
Автор: Диана Беловодская