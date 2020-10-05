В Раде разбушевался Covid-19: десятки заболевших, есть первая жертва – СМИ

Коронавирус в Раде подхватили 75 человек, есть жертва - СМИ / Reuters

В Верховной Раде коронавирус обнаружили уже у 75 человек, причем один из больных якобы умер.

Как сообщает Zn.ua со ссылкой на источники, диагноз Covid-19 подтвердили у 49 депутатов. Также болеют 26 сотрудников парламентского аппарата.

По данным издания, болезнь оказалась летальной для одной из сотрудниц секретариата Рады.

Напомним, из-за массового заболевания народных депутатов коронавирусом отменили заседания Верховной Рады, что были запланированные на 1 и 2 октября.

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