В РФ отчитались о первых результатах испытаний "живой" вакцины от Covid-19

Вакцина Центра Чумакова содержит цельный вирус/ Пресс-служба Минздрава России

В России проходит испытания "живая" вакцина от коронавируса, которую разработали в московском Центре имени М.П. Чумакова.

Первые промежуточные результаты озвучил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

Испытания вакцины продолжаются в течение трех дней. По словам Ишмухаметова, у российских добровольцев не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции.

Вакцина от Covid-19 содержит цельный вирус - такие препараты считаются классикой.

"Это 300 лет опыта с вакцинологией, и это 99 процентов вакцин в мире", — рассказал ученый.

Он также обратил внимание, что такая вакцина с цельным вирусом с высокой долей вероятности будет давать иммунитет на десятилетия.

Испытания нового препарата пройдут в Кирове, Санкт-Петербурге и уже начались в Новосибирске. В них примут участие более трех тысяч человек. После вакцинации добровольцев изолируют в стационаре на 16 дней. Клинические исследования планируется завершить в ноябре текущего года.

Читайте также"Замочить лапти и боярышник по вкусу": "слуге народа" дали "рецепт" российской вакцины от Covid-19

Российская вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее: