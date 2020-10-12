В РФ отчитались о первых результатах испытаний "живой" вакцины от Covid-19

У участников исследования якобы не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции.
В России проходит испытания "живая" вакцина от коронавируса, которую разработали в московском Центре имени М.П. Чумакова.
Первые промежуточные результаты озвучил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.
Испытания вакцины продолжаются в течение трех дней. По словам Ишмухаметова, у российских добровольцев не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции.
Вакцина от Covid-19 содержит цельный вирус - такие препараты считаются классикой.
"Это 300 лет опыта с вакцинологией, и это 99 процентов вакцин в мире", — рассказал ученый.
Он также обратил внимание, что такая вакцина с цельным вирусом с высокой долей вероятности будет давать иммунитет на десятилетия.
Испытания нового препарата пройдут в Кирове, Санкт-Петербурге и уже начались в Новосибирске. В них примут участие более трех тысяч человек. После вакцинации добровольцев изолируют в стационаре на 16 дней. Клинические исследования планируется завершить в ноябре текущего года.
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Российская вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса Спутник V 11 августа 2020 года. Вакцину разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи. Позже президент Владимир Путин заявил, что препарат дважды испытала на себе одна из его дочерей.
- Руководитель американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи также рассказал, почему сомнительна российская вакцина от Covid-19.
- Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман раскритиковал российскую вакцину от коронавируса. По его словам, "только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе". Качман считает, что "это смешно". Судить о качестве российской вакцины от Covid-19 можно будет примерно через год.
- Депутат из фракции Слуга народа Александр Качура заявил, что Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке вакцины от коронавируса Спутник-V, если будет доказана эффективность препарата.
- 8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев планирует дождаться европейской вакцины от коронавируса Covid-19, несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина о готовности предоставить Украине российскую вакцину Спутник-V.