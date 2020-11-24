В РФ рассказали, какая эффективность у путинской вакцины от Covid-19 / Reuters

Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо большей эффективная, чем считалось ранее.

Об этом сообщает портал РБК со ссылкой на сотрудников разработчика вакцины ‒ Центра имени Гамалеи. По их словам, во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.

"Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%", ‒ заявили в Центре имени Гамалеи.

Сотрудники учреждения утверждают, что сейчас препарат проходит двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое испытание (в рандомном порядке). В нем принимают участие около 40 тысяч добровольцев. Более 22 тысяч добровольцев получили первую инъекцию препарата, а более 19 тысяч ‒ первую и вторую.

Читайте такжеСтала известна цена вакцины от COVID-19 компании Moderna

Российская вакцина от коронавируса - что было ранее: