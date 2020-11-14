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В РФ телеведущий в коме находится в реанимации из-за коронавируса

14 ноября 2020, 18:08

Шоумену внезапно стало плохо.

Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев находится в коме / Фото: Комсомольская правда

В России популярный телеведущий Дмитрий Хрусталев был экстренно госпитализирован в реанимацию больницы в городе Сестрорецке под Санкт-Петербургом, у него диагностировали коронавирус.

Как сообщает Telegram-канал Baza, состояние шоумена внезапно ухудшилось, ему понадобилась помощь медиков.

Позже ведущий Иван Ургант подтвердил, что Хрусталев был госпитализирован в реанимацию из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

"Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз", — констатировал Ургант.

Читайте такжеБез локдауна не обойтись: врач дала мрачный прогноз роста смертности из-за COVID-19Состояние юмориста оценивается как тяжелое. Болезнь развивалась стремительно: артиста в тяжелом состоянии доставили в специализированную больницу для пациентов с коронавирусом. Сейчас Хрусталев находится в коме и не может дышать сам. Родственники надеются, что уже в ближайшее время состояние Дмитрия стабилизируется, и он сможет продолжить работу.

Хрусталев хорошо известен зрителям по проектам Comedy Club, Comedy Woman, "Вечерний Ургант", "Танцуй", "Моя мама готовит лучше" и многим другим.

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