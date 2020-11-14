В РФ телеведущий в коме находится в реанимации из-за коронавируса

Шоумену внезапно стало плохо.
В России популярный телеведущий Дмитрий Хрусталев был экстренно госпитализирован в реанимацию больницы в городе Сестрорецке под Санкт-Петербургом, у него диагностировали коронавирус.
Как сообщает Telegram-канал Baza, состояние шоумена внезапно ухудшилось, ему понадобилась помощь медиков.
Позже ведущий Иван Ургант подтвердил, что Хрусталев был госпитализирован в реанимацию из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
"Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз", — констатировал Ургант.
Читайте такжеБез локдауна не обойтись: врач дала мрачный прогноз роста смертности из-за COVID-19Состояние юмориста оценивается как тяжелое. Болезнь развивалась стремительно: артиста в тяжелом состоянии доставили в специализированную больницу для пациентов с коронавирусом. Сейчас Хрусталев находится в коме и не может дышать сам. Родственники надеются, что уже в ближайшее время состояние Дмитрия стабилизируется, и он сможет продолжить работу.
Хрусталев хорошо известен зрителям по проектам Comedy Club, Comedy Woman, "Вечерний Ургант", "Танцуй", "Моя мама готовит лучше" и многим другим.
В среду, 11 ноября, о заражении коронавирусом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Спикер рассказал о своем состоянии здоровья и выразил намерение продолжать работу в дистанционном формате.
10 ноября стало известно, что COVID-19 диагностировали у президента Украины Владимира Зеленского.
В тот же день о своем заражении коронавирусной инфекцией рассказал и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Президент Владимир Зеленский проходит лечение от COVID-19 в Феофании. Там же лечится и Андрей Ермак.
Сообщалось, что коронавирус выявили и у пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, однако она опровергла данную информацию.