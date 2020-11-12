В России COVID-19 подцепил еще один вакцинированный Спутником V медик

Медицинский работник заболел на пятые-шестые сутки после вакцинации / Фото Reuters

В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом после прививки первой частью двухкомпонентной вакцины против COVID-19 Спутник V.

Об этом рассказала замглавы Минздрава Кемеровской области РФ Елена Зеленина, передает РИА Новости.

COVID-19 подцепил медик в Кемеровской области. Он заразился коронавирусом в течение недели после вакцинации.

"У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника, новой коронавирусной инфекцией после проведения первой дозы… этой двухкомпонентной вакцины, но заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода (длительного – ред.), скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением", – сказала замминистра.

Зеленина добавила, что иммунитет у вакцинированных начинает вырабатываться после первой дозы вакцины, но окончательно формируется после второй дозы.

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