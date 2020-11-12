В России COVID-19 подцепил еще один вакцинированный Спутником V медик

В Минздраве России утверждают, что заражение коронавирусом после вакцинации скорее всего является "совпадением".
В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом после прививки первой частью двухкомпонентной вакцины против COVID-19 Спутник V.
Об этом рассказала замглавы Минздрава Кемеровской области РФ Елена Зеленина, передает РИА Новости.
COVID-19 подцепил медик в Кемеровской области. Он заразился коронавирусом в течение недели после вакцинации.
"У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника, новой коронавирусной инфекцией после проведения первой дозы… этой двухкомпонентной вакцины, но заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода (длительного – ред.), скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением", – сказала замминистра.
Зеленина добавила, что иммунитет у вакцинированных начинает вырабатываться после первой дозы вакцины, но окончательно формируется после второй дозы.
Вакцина против коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса - это российский препарат Спутник V. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
- О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины от коронавируса Спутник V в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Эти сообщения появились на фоне информации о том, что три медика в Алтайском крае заразились COVID-19 после прививки российской вакциной Спутник V.