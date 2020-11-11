В России после первых испытаний вакцины Спутник V дали добро на массовую вакцинацию

В России дали добро на массовую вакцинацию / Reuters

Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.

"Эффективность применения вакцины "Спутник V" составила 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)", - отмечается в сообщении на официальном сайте Спутник V.

Эффективность была доказана на основании первого промежуточного анализа данных через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации.

Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, можно начинать массовую вакцинацию.

"Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины Sputnik V, делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что благодаря масштабированию производства и подключению новых производственных площадок вакцина станет доступна для широких слоев населения.

"Это позволит переломить текущую тенденцию и добиться снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией сначала в России, а затем и во всем мире", - подчеркнул Гинцбург.

Отметим, эти сообщения появились на фоне информации о том, что три медика в Алтайском крае заразились COVID-19 после прививки российской вакциной Спутник V.

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

Препарат Спутник V - единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.

Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.

Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.

В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.