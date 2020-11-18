В России взорвался кислород в Covid-больнице

В ковидном госпитале в Коммунарке взорвался кислород / Фото: Mash

В России в поселке Коммунарка Московской области взорвалась труба с кислородом в больнице, где госпитализированный пациенты с осложнениями из-за коронавируса.

Фото и видео с места происшествия опубликованы в Telegram-канале Mash. В ролике можно увидеть, что после громкого хлопка все вокруг окутали клубы дыма.

По данным экстренных служб РФ, причиной взрыва стала разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. Инцидент случился во временном блоке мобильного госпиталя.

Уточняется, что по счастливой случайности в момент взрыва в помещении не было больных коронавирусом. Однако пострадал рабочий, который обратился за помощью врачей, его состояние удовлетворительное.

Читайте такжеВ Китае выявили коронавирус в импортном мясе

/ Фото: Mash

Медики вынуждены были произвести эвакуацию 83 пациентов с Covid-19 в другие корпуса больницы. Известно, что пожара из-за случившегося не возникло, но частично обрушилась стена. По информации сотрудников больницы, "повреждено оборудование и помещения, отмечается сильное задымление".

"Сейчас дыма уже нет, пожарные машины со всех сторон едут туда", - рассказывают очевидцы.