В России взорвался кислород в Covid-больнице

Причиной называют разгерметизацию шланга.
В России в поселке Коммунарка Московской области взорвалась труба с кислородом в больнице, где госпитализированный пациенты с осложнениями из-за коронавируса.
Фото и видео с места происшествия опубликованы в Telegram-канале Mash. В ролике можно увидеть, что после громкого хлопка все вокруг окутали клубы дыма.
По данным экстренных служб РФ, причиной взрыва стала разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. Инцидент случился во временном блоке мобильного госпиталя.
Уточняется, что по счастливой случайности в момент взрыва в помещении не было больных коронавирусом. Однако пострадал рабочий, который обратился за помощью врачей, его состояние удовлетворительное.
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Медики вынуждены были произвести эвакуацию 83 пациентов с Covid-19 в другие корпуса больницы. Известно, что пожара из-за случившегося не возникло, но частично обрушилась стена. По информации сотрудников больницы, "повреждено оборудование и помещения, отмечается сильное задымление".
"Сейчас дыма уже нет, пожарные машины со всех сторон едут туда", - рассказывают очевидцы.
На востоке Румынии 14 ноября произошел пожар в больнице для больных коронавирусом в городе Пиата-Нямц, в результате которого погибли, как минимум, десять человек.
31 октября мощный взрыв произошёл в поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска - там взорвалась кислородная будка.
1 ноября произошел пожар в нефтешахте Яреганефть в республике Коми (Россия).