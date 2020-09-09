В России заявили о новом лекарстве от Covid-19 из легких коровы

Применение препарата Сурфактант-БЛ при тяжелой форме Covid-19 якобы снижает смертность в пять раз.
Российские ученые заявили, что Сурфактант-БЛ — природный препарат, получаемый из легких крупного рогатого скота – эффективен и при лечении коронавируса.
Применение этого лекарства при тяжелой форме Covid-19 якобы снижает смертность в пять раз, пишут Известия.
Сообщается, что пациентов с коронавирусом лечили с мая по август. Препарат пациентам вводили путем ингаляций два раза в день, процедура занимает полчаса.
Отмечается, что, по среднемировой практике, от коронавирусной инфекции умирают 80% тяжелых пациентов. В то же время Сурфактант-БЛ помогает снизить летальность до 14,3%.
"В группе из 28 пациентов с тяжелым течением инфекции Covid-19 , получавших терапию сурфактантом, 24 выздоровели", - рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрей Баутин.
Разработчик препарата Олег Розенберг утверждает, что больные, которых лечат Сурфактантом-БЛ, реже переводятся в реанимацию на ИВЛ, и летальность среди них в 3–5 раз ниже.
Издание также отмечает, что эффективность Сурфактанта-БЛ при коронавирусе подтверждают и врачи из клиник Петербурга, Москвы, Тюмени, Сыктывкара. По их словам, больные чувствуют улучшение сразу после ингаляций таким препаратом.
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Напомним:
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Позже Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от Covid-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.
- Западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от Covid-19 может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.
- 25 августа сообщалось, что России Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка, которую разработал научный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
- 31 августа в РФ заявили, что отгружать крупные партии российской вакцины от китайского коронавируса Covid-19 начнут в сентябре 2020 года.