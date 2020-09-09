В России заявили о новом лекарстве от Covid-19 из легких коровы

Сурфактант-БЛ помогает снизить летальность с 80% до 14,3% / Reuters

Российские ученые заявили, что Сурфактант-БЛ — природный препарат, получаемый из легких крупного рогатого скота – эффективен и при лечении коронавируса.

Применение этого лекарства при тяжелой форме Covid-19 якобы снижает смертность в пять раз, пишут Известия.

Сообщается, что пациентов с коронавирусом лечили с мая по август. Препарат пациентам вводили путем ингаляций два раза в день, процедура занимает полчаса.

Отмечается, что, по среднемировой практике, от коронавирусной инфекции умирают 80% тяжелых пациентов. В то же время Сурфактант-БЛ помогает снизить летальность до 14,3%.

"В группе из 28 пациентов с тяжелым течением инфекции Covid-19 , получавших терапию сурфактантом, 24 выздоровели", - рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрей Баутин.

Разработчик препарата Олег Розенберг утверждает, что больные, которых лечат Сурфактантом-БЛ, реже переводятся в реанимацию на ИВЛ, и летальность среди них в 3–5 раз ниже.

Издание также отмечает, что эффективность Сурфактанта-БЛ при коронавирусе подтверждают и врачи из клиник Петербурга, Москвы, Тюмени, Сыктывкара. По их словам, больные чувствуют улучшение сразу после ингаляций таким препаратом.

Читайте такжеУченые выяснили, почему коронавирус стал меньше убивать

Напомним: