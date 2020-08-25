В России заявили о регистрации вакцины от Covid-19 в виде порошка

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса / Reuters

В России Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка, которую разработал научный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Как сообщает РИА Новости, Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на вакцину Гам-Ковид-Вак-Лио.

Продаваться препарат будет в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения. Зарегистрировали его после успешных испытаний, которые провели на россиянах-добровольцах. По словам ученых, препарат продемонстрировал эффективность и безопасность. Клинические исследования были проведены летом 2020 года в МГМУ имени Сеченова.

Российская вакцина стала первой в мире, которую официально зарегистрировали. О ее создании даже публично объявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте такжеИз-за "плохой" российской вакцины коронавирус может мутировать - ученыеУточняется, что первыми вакцинацию пройдут врачи и пациенты из групп риска, массовые прививки среди россиян начнутся приблизительно в середине сентября.

Сейчас в России испытывают вторую вакцину от Covid-19, ее зарегистрировать планируют в октябре, а начать массовое производство в ноябре.

Как сообщал Главред, ранее западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от COVID может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.

Напомним, 11 августа президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от COVID-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.