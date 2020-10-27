В Офисе президента возможна вспышка коронавируса - СМИ

Сразу у нескольких заместителей Андрея Ермака подозревают COVID-19.
Заражение коронавирусом подозоевают сразу у нескольких заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщается в Telegram-канале Украинской правды.
"Похоже, что в Офисе президента вспышка коронавируса", - говорится в сообщении.
Имена возможных заболевших не называются.
Напомним:
- Коронавирус в Верховной Раде Украины подцепили почти 100 человек. В частности, болеют или уже переболели COVID-19 до 60 народных депутатов, в аппарате парламента с болезнью столкнулись до 30 человек.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что парламент не будет идти на карантин в связи с эпидемией.
- 29 сентября лидер партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус 2020.
- Нардеп от Слуги народа Жан Беленюк также рассказал, что подхватил опасный коронавирус.
- Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- 13 октября сообщалось, что Порошенко получил от медиков отрицательные результаты теста на коронавирус.
- Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
Автор: Анна Багрий