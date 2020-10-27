В Офисе президента возможна вспышка коронавируса - СМИ

Офис президента / УНИАН

Заражение коронавирусом подозоевают сразу у нескольких заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщается в Telegram-канале Украинской правды.

"Похоже, что в Офисе президента вспышка коронавируса", - говорится в сообщении.

Имена возможных заболевших не называются.

Напомним: