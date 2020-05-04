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Мосийчук показал, как Эпицентр наплевал на решение Кабмина – фото

4 мая 2020, 16:31

Эпицентр продолжает торговать строительными материалами несмотря на все рекомендации и запреты правительства.

Эпицентр
Эпицентр продолжает продавать товары / фото: golos.ua

В городе Тернополь сеть строительных гипермаркетов Эпицентр продолжает продавать строительные материалы. Несмотря на запрет Кабмина, в магазинах по-прежнему можно приобрести гвозди, обои и монтажную пену.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале бэкс-политик Игорь Мосийчук.

"Только что в прекрасном городе Тернополь скупились в местном Эпицентре. Купили "антисептики": гвозди, обои, монтажная пена ... Час назад премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что разрешения Эпицентра на торговлю стройматериалами НЕ давали. Зап*зделись. Вызываем полицию!" – написал нардеп ВР VIII созыва, приложив к своему посту фотографию с соответствующим чеком.

Ранее аналогичный эпизод привел в пример одесский журналист Юрий Ткачев. "Полки с данными товарами действительно ограждены красными лентами. Но никто не запрещает вам зайти за них и взять всё что надо. На кассе товар без проблем пробьют.", - написал он.

Напомним, 18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль дал письменное разрешение на работу сети гипермаркетов Эпицентр при условии соблюдения карантинных норм.

Однако уже 4 мая в ходе заседания Кабмина глава правительства заявил, что Эпицентр нарушал противоэпидемиологические меры и фактически "наживался" на карантине. Чиновник дал распоряжение главе МВД Арсену Авакову разобраться с нарушителями карантинных мероприятий, в том числе и с сетью Эпицентр.

Ранее опальный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко также раскритиковал власть за работу Эпицентра. По его словам, правила должны быть одинаковы для всех, в том числе и для крупных ритейлеров.

Игорь Мосийчук эпицентр Юрий Ткачев Денис Шмыгаль коронавирус в Украине карантин в Украине
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